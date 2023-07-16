Очередь у Крымского моста со стороны Кубани выросла до 1200 автомобилей

В пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края находится 1200 автомобилей. За последние три часа очередь увеличилась на 220 машин.

«По состоянию на 10:00 очереди со стороны Тамани находится 1200 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. Со стороны Керчи затруднений нет»,— сообщается в сводке о ситуации на мосту в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». По состоянию на 07:00 в пробке на мост стояли 980 автомобилей, время ожидания тогда составляло три часа.

Стоящие в пробке на мост автомобилисты в профильных чатах отмечают, что проходящие ручной досмотр машины «проезжают достаточно быстро», дольше всего в очереди стоят автомобили, которым необходимо пройти осмотр с помощью сканера.

С 1 июля перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края регулярно образуются пробки из-за тщательного досмотра автомобилей. Наиболее длинная пробка со стороны Кубани была 3 июня, когда очередь из машин достигла 13 км.

Александр Кислов