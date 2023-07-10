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Коммерсантъ FM
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АвтоВАЗ ведет переговоры по экспорту и сборке Lada в странах Персидского залива

АвтоВАЗ ведет со странами Персидского залива «активный переговорный процесс» по организации экспорта и сборки Lada, заявил президент компании Максим Соколов. Господин Соколов также заявил о потенциале в развитии отношений с африканскими странами.

«Помимо Египта это и Алжир, и Нигерия, и Эфиопия, и Гана. Среди стран Юго-Восточной Азии наиболее перспективным партнером мы видим Социалистическую Республику Вьетнам»,— рассказал он на промышленной выставке «Иннопром» (цитата по «РИА Новости»). Максим Соколов также видит перспективы сотрудничества с Ираном, Турцией, ОАЭ, Оманом и Сирией.

В январе АвтоВАЗ планировал экспорт по итогам 2023 года на уровне 30 тыс. машин. В феврале глава Минпромторга Денис Мантуров, возглавляющий совет директоров компании, сообщил о планах пересмотреть экспортную программу. В июне господин Соколов сказал, что АвтоВАЗ планирует в 2023 году экспортировать до 15 тыс. машин Lada, в 2024 — до 50 тыс.

Подробности — в материале «Ъ FM» «АвтоВАЗ выезжает за границу».

Лаура Кеффер

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