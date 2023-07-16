Очередь из машин у Крымского моста со стороны Кубани выросла в 2,5 раза

В пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоит почти 1 тыс. автомобилей. Еще вечером в очереди стояли 380 машин. Время ожидания увеличилось до трех часов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«В очереди со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов»,— говорится в сообщении.

В пятницу вечером, 14 июля, пробок перед Крымским мостом не было. В субботу наибольшее число машин со стороны Крыма скопилось в очереди а в обед в 14:00 (600 машин), со стороны Краснодарского края — в 10:00 (482 машины). К вечеру очередь сократилась до 380 машин.

С 1 июля перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края регулярно образуются пробки. Это происходит на фоне этого туристического сезона, отсутствия авиасообщения, а также досмотра авто, который стал более тщательным после теракта в октябре 2022 года. Самая длинная пробка со стороны Кубани была 3 июня, когда очередь из машин достигла 13 км.

Анастасия Ларина