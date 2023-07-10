Цены на Lada Vesta снизились после предупреждения АвтоВАЗа

Стоимость обновленной Lada Vesta NG снова соответствует заявленной заводом цене. Дилеры снизили цены после предупреждения главы АвтоВАЗа Максима Соколова, который пообещал отрезать продавцов от поставок новой модели, если цены в салонах будут выше заводских. Об этом сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Соколов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Максим Соколов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным РБК, сейчас стоимость модели в шоурумах соответствует рекомендованной, а некоторые продавцы «готовы продать автомобиль на 30 тыс. руб. дешевле официальной рекомендованной цены». На сайте производителя указана цена 1 239 900 руб.

Издание отмечает, что повышенный ценник на авто объяснялся дилерами установкой дополнительных опций, в частности сигнализации и дополнительной шумоизоляции. Сейчас дилеры подтвердили, что «все Lada Vesta, даже самые дешевые, идут с такими базовыми опциями, как кондиционер, ABS и две подушки безопасности».

По итогам июня официальные дилеры Lada в России продали 27 839 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что стало лучшим результатом в текущем году. Относительно июня 2022 года продажи выросли на 272%. Тогда глава АвтоВАЗа Максим Соколов признавал, что ряд продавцов уже накрутили ценники и отказывались продавать машины по стоимости, рекомендованной производителем.

О том, как специалисты предлагают бороться с завышением стоимости машин,— в материале «Ъ FM» «Наценка наценке рознь».

Полина Мотызлевская