Перед Крымским мостом вновь образовалась пробка из сотен машин

Очередь в 304 машины образовалась перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани. Региональный минтранс оценивает время ожидания в 1 час. Со стороны Керчи пробок нет.

Проблемы проезда на Крымском мосту обострились с начала июля. Пробки достигали 13 км. На пунктах контроля увеличили количество сотрудников и усилили работу линий досмотра. По мнению участников туристического рынка и экспертов, проблема в ужесточенном порядке досмотра, введенном после взрыва на мосту, и росте турпотока, привлеченного относительно спокойной обстановкой в Крыму и дешевеющими отелями.

Как решившиеся отдохнуть в Крыму туристы застряли в пробке, читайте в материале «Ъ» «Мост столкнулся с ростом турпотока».

Леонид Уварчев