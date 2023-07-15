Российские автомобильные дилеры оценили долю китайских брендов в РФ в 40%

На российском рынке присутствуют больше 20 брендов из Китая. Их доля в продажах новых автомобилей превышает 40%, сообщила ассоциация «Российские автомобильные дилеры» ТАСС.

Ассоциация напомнила, что в России с июня официально продаются бренды IXEN, Baic и Jetour. По параллельному импорту ввозят Byd, Brilliance и Zotye. По информации Bloomberg, РФ стала стала крупнейшим покупателем китайских автомобилей.

Продажи легковых автомобилей в июне выросли до 82,4 тыс.— это в 2,5 раза больше. чем год назад. В топ-10 брендов вошли шесть китайских марок: Chery, Haval, Geely, Exeed, Omoda и Changan. Из брендов не из Китая в топ-10 вошли Kia, Hyundai и Toyota, хотя эти автомобили сейчас в РФ официально не поставляются.

Подробнее о продажах — в материале «Ъ» «Продажи машин не ушли в отпуск».

Леонид Уварчев