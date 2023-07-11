Володин: чиновники должны пересесть на российские автомобили

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру финансов Антону Силуанову обязать все бюджетные учреждения и органы власти закупать отечественные автомобили. Депутаты Госдумы тоже должны пересесть на российские автомобили. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам господина Володина, сейчас «ни в коем случае нельзя кормить наших врагов, которые эти деньги будут использовать на поддержку той же Украины, на поставку им вооружений и техники». «У нас есть ''Москвич'', у нас есть Lada, у нас есть Aurus»,— добавил господин Володин, напомнив, что Владимир Путин пользуется Aurus.

«Какие мы, такие и автомобили, поэтому будем требовательными к автопрому — будут другие автомобили. А будем не обращать внимания и пользоваться автомобилями недружественных стран — никогда свой автопром не создадим»,— подчеркнул Вячеслав Володин.

Антон Силуанов предложение поддержал. По его словам, сотрудники министерства тоже готовы пересесть на отечественные автомобили.

В 2022 году незаконченная фраза, произнесенная на ПМЭФ Антоном Силуановым, возродила в обществе дискуссию о необходимости «пересадить» чиновников на отечественные автомобили. «Если мы пересадим государственных работников на ''Лады''...» — не договорил министр, так как ведущий заявил, что это уже пытались сделать в 1990-е, однако «идея не прошла». Позднее Борис Надеждин, помощник председателя правительства Сергея Кириенко, заявлял: «Российские чиновники ведут себя точно так же, как обычные люди,— предпочитают ездить на хороших машинах. Много ли найдется желающих ездить без ABS, подушек безопасности и стеклоподъемников».

В 1997 году президент России Борис Ельцин выпустил распоряжение о запрете закупок иномарок для правительственных чиновников. Ранее с таким предложением выступил работающий в должности вице-премьера Борис Немцов. Однако инициатива не увенчалась успехом — чиновники жаловались на поломки, а сам господин Ельцин продолжал ездить на машине марки Mercedes. Уже через два года он издал указ об отмене своего распоряжения.

Полина Мотызлевская