Биржевая цена АИ-92 обновила исторический максимум четвертый день подряд

Цена бензина марки «Регуляр-92» (АИ-92) в европейской части России обновляет исторический максимум четвертый торговый день подряд. На торгах сегодня, 11 июля, стоимость тонны АИ-92 достигла 59,551 тыс. руб., следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Стоимость АИ-92 выросла за день на 0,4%. Вчера, 10 июля, она достигла максимума — 59,198 тыс. руб. за тонну.

Цена бензина АИ-95 выросла на 0,2%, до 66,096 тыс. руб. за тонну, летнего дизельного топлива — на 0,4%, до 52 тыс. руб., топочного мазута — на 5,7%, до 19,5 тыс. руб.

Стоимость авиакеросина выросла на 2,5%, до 65,044 тыс. руб. за тонну. В европейской части России цена сжиженного углеводородного газа увеличилась на 1,4%, до 65 тыс. руб. за тонну, на Урале и в Сибири снизилась на 4%, до 16,8 тыс. руб.

Биржевые цены на топливо в России растут с конца апреля. Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить предложение бензина на бирже, особенно марки АИ-95. Федеральная антимонопольная служба предлагала повысить нормативы продажи нефтепродуктов на бирже на 1 процентный пункт.

Олеся Павленко