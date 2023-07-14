На Крымском мосту стоит почти 700 авто

На Крымском мосту на выезде с полуострова ожидают досмотра почти 700 автомобилей, сообщают в Telegram-канале, освещающем обстановку на транспортном переходе через Керченский пролив.

По последним данным, отмечают специалисты, со стороны Керчи в пробке стоит 680 автомобилей. Приблизительное время ожидания составляет два часа. Причины возникшего затора не называются. Со стороны Краснодарского края очередей пока нет.

Проблемы проезда на Крымском мосту обострились с начала июля. На пунктах контроля увеличили количество сотрудников и усилили работу линий досмотра, однако это не помогло оперативно решить проблему.

Как решившиеся отдохнуть в Крыму туристы застряли в пробке, читайте в материале «Ъ» «Мост столкнулся с ростом турпотока».

Александр Дремлюгин, Симферополь