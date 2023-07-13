В очереди на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани скопилось 620 машин

Очередь из 620 машин образовалась у Крымского моста со стороны Краснодарского края, время ожидания составляет около трех часов, сообщает Telegram-канал о ситуации на Крымском мосту.

«В очереди со стороны Тамани находится 620 транспортных средств. Время ожидания — около трех часов. Со стороны Керчи затруднений нет»,— говорится в сообщении об обстановке по состоянию на 8:00 мск.

11 июля министерство транспорта Крыма сообщило, что на мосту почти ликвидировали пробки. С начала июля на въезд и выезд с Крымского моста образовались большие очереди, до 13 км. В пунктах контроля увеличили количество сотрудников и усилили работу линий досмотра, однако это не помогло оперативно решить проблему.

Подробнее о пробке — в материале «Ъ» «Мост столкнулся с ростом турпотока».

Эрдни Кагалтынов