«Соллерс» выкупил «Исузу Рус» у японской Isuzu

Компания «Соллерс» сообщила, что закрыла сделку по выкупу 100% доли в «Исузу Рус», которая принадлежала японской Isuzu Motors. «Соллерс» будет осуществлять поставки запасных частей для грузовых автомобилей Isuzu, а также планирует перезапустить производство грузовиков на заводе в Ульяновске, работа которого была приостановлена в марте 2022 года. Сума сделки не раскрывается.

«Исузу Рус» изначально было совместным предприятием «Соллерс» и Isuzu. Однако в 2016 году «Соллерс» продал свои 50% в этой компании японской стороне, в результате чего доля Isuzu Motors Limited выросла до 74%, а другой японской компании Sojitz Corporation — до 26%.

Ранее сегодня японское агентство Kyodo сообщило, что Isuzu Motors вышла из российского бизнеса, однако кто именно купил активы компании не раскрывалось. Isuzu Motors анонсировала свой уход с российского рынка еще в сентябре прошлого года.

Isuzu Motors работала на российском рынке с 2006 года. Компания владела заводом в Ульяновске, на котором производила грузовики и пикапы. За 2021 год местное производство выпустило 3,7 тыс. автомобилей, в 2022 году его планировалось увеличить на 50%. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за прошлый год Isuzu реализовала в России 567 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 26,8% меньше, чем в 2021 году. В дилерскую сеть входило более ста точек в России, Белоруссии, Армении и Казахстане.

Это не первая японская компания, активы которой покупает «Солерс». Так в ноябре прошлого года Mazda передала российской группе свою долю в СП в заводе «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке за €1. Однако ее условием была возможность выкупа японской компанией доли в СП в течение следующих трех лет.