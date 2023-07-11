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Коммерсантъ FM
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Крымский мост почти разгрузили от пробок

На Крымском мосту почти ликвидировали автомобильные пробки в обе стороны, сообщили «Ъ» в министерстве транспорта Крыма.

По информации чиновников, к 12:00 в очереди со стороны Тамани стоит 40 авто. «Со стороны Керчи затруднений нет»,— уточнили в министерстве.

С начала июля на въезд и выезд с Крымского моста образовались большие очереди, до 13 км. На пунктах контроля увеличили количество сотрудников и усилили работу линий досмотра, однако это не помогло оперативно решить проблему.

Подробнее о пробке — в материале «Ъ» «Мост столкнулся с ростом турпотока».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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