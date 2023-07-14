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Коммерсантъ FM
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Биржевая цена Аи-92 бьет рекордные значения седьмой день подряд

Цена бензина Аи-92 в Европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже установила рекорд седьмую торговую сессию подряд. Сегодня, 14 июля, он дорожал на 0,53%, до 60 574 руб. за тонну.

11 июля цена Аи-92 достигала рекорда четвертый торговый день подряд — 59 551 руб./т. 12 июля она впервые превысила 60 тыс. руб./т.

Биржевая стоимость топлива растет из-за нехватки предложения, а также планов правительства по сокращению демпфера.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Бензин выжимает максимум».

Мария Федотова

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