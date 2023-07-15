Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани выросла до 380 машин

В пробке на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края стоят 380 автомобилей. Время ожидания составляет больше часа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативный Telegram-канал о ситуации у Крымского моста.

«В очереди со стороны Тамани находится 380 транспортных средств. Время ожидания — более часа. Со стороны Керчи затруднений нет»,— говорится в сообщении.

Вечером пятницы, 14 июля, пробок перед Крымским мостом не было. При этом субботу максимальная очередь со стороны Крыма была в обед в 14:00 (600 машин), со стороны Краснодарского края — в 10:00 (482 машины).

С 1 июля перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края начали образовываться пробки. Причины этого — начало туристического сезона, отсутствие авиасообщения, а также тщательный досмотр авто после теракта в октябре 2022 года. Самая длинная пробка со стороны Кубани была 3 июня — очередь из автомобилей растянулась на 13 км.

Анастасия Ларина