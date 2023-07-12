Биржевая цена Аи-92 впервые превысила 60 тыс. рублей

Стоимость бензина Аи-92 в европейской части России по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже впервые превысила 60 тыс. руб. за тонну. Средняя биржевая цена Аи-92 обновляет исторический максимум пятый день подряд.

Сегодня цена за тонну Аи-92 выросла на 0,47%, до 60,017 руб. Прежний максимум был достигнут накануне, 11 июля,— 59,738 руб. за тонну.

Биржевая цена бензина марки Аи-95 также установила рекорд по итогу сегодняшних торгов — она увеличилась на 0,51%, до 66,395 руб. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,47%, топочный мазут — на 4,57%, авиакеросин — на 0,53%, сжиженные углеводородные газы — на 1,77%.

С середины апреля Аи-92 и Аи-95 в опте подорожали на 29%. С начала июля рост составил 3,2% и 2,8% соответственно. На этом фоне Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго рекомендовали нефтяным компаниям увеличить предложение бензина на бирже с целью нормализации стоимости.