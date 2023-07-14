Россияне разбирают премиальные авто

Россияне стали чаще покупать премиальные автомобили с пробегом не старше трех лет. Продажи легковых машин этого сегмента во втором квартале год к году выросли почти вдвое, подсчитали аналитики «Авито Авто». Правда, абсолютных цифр они не привели. Самыми популярными моделями с апреля по июнь оказались кроссоверы BMW X5, Lexus RX и BMW X7, а также седаны BMW пятой серии и Mercedes-Benz E-класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Причем премиум-автомобили в возрасте до трех лет постепенно занимают все большую долю рынка подержанных машин, рассказала представитель пресс-службы «Авито Авто» Мария Чумаркова: «Во втором квартале доля продаж трехлетних премиальных брендов на российском рынке составила 1,8% от общего числа продаж авто с пробегом. Годом ранее этот показатель равнялся 1,3%.

Целевая аудитория автомобилей премиум-брендов часто рассматривает машины с пробегом в возрасте до трех лет как прямую альтернативу новым авто из салона. Средняя цена трехлеток однозначно ниже, чем у новых экземпляров. В первом полугодии 2023-го трехлетний премиум-автомобиль в среднем можно было приобрести за 6,7 млн руб. При этом такие авто отличаются более современными характеристиками и часто продаются с небольшим пробегом».

В топ-10 самых популярных премиальных машин с пробегом в возрасте до трех лет во втором квартале также вошли кроссоверы BMW X6, Genesis GV80, BMW X3, Lexus LX, а кроме того, седан BMW третьей серии. Рост продаж в этом сегменте подтверждают и автодилеры.

Впрочем, в дальнейшем такая динамика вряд ли сохранится, считает основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль: «Увеличение продаж двух-трехлетних автомобилей премиум-сегмента связано с двумя причинами. Первая — это параллельный импорт, таких машин сейчас ввозится сильно больше, чем годом ранее.

Вторая — сегодня некоторые владельцы понимают, что гарантийный период заканчивается и можно продавать. Гарантии на авто нет, непонятно, как работает дистрибуция. Пока цены достойные, плюс курсы валют, которые тоже повышают стоимость — это все вызывает определенный спрос. Поэтому многие владельцы и решают продать авто. Соответственно, есть покупатель, который готов их приобретать, так как у нас сегодня рынок дефицита.

Покупатель сравнивает двух-трехлетний автомобиль премиум-класса, допустим, с новым китайским. Понятно, что последний еще сильно проигрывает таким автомобилям, поэтому в этом году мы видим всплеск продаж по отношению к прошлому году.

Цены на автомобили зависят от нескольких факторов. Первый и самый главный — это курс валюты. Мы будем сильно зависеть от того, как себя будет чувствовать рубль. Рост цен в рубле будет продолжаться, а в долларах и евро, может быть, и не будет никакого роста.

Если говорить про параллельный импорт, здесь самый активный сегмент — это авто от нуля до трех лет. В таком случае привезти премиум-автомобиль получается более или менее интересно с точки зрения заработка. И если сегодня мы перешли на условно китайских производителей внутри страны, эта ветка и будет развиваться. У нас будет больше возможностей для компаний, которые будут заходить в Россию именно с производством машин, отлаживанием полного цикла.

Соответственно, все, что с этим конкурирует, будет зажиматься, в частности, параллельный импорт, премиум-сегмент. Думаю, что через год динамика будет направлена в другую сторону с точки зрения продаж таких автомобилей на вторичном рынке».

Тем временем подержанные машины в целом дорожают в России третий месяц подряд, подсчитал «Автостат». По данным агентства, в июне легковой автомобиль с пробегом в среднем стоил 1,4 млн руб. Это на 1,5% больше, чем в мае этого года, и на 16,5% выше июньского показателя 2022-го. В целом рынок подержанных машин вырос на 42% год к году. Россияне в июне купили 500 тыс. таких авто.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Расулов