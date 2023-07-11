Цены на авто сбились с курса

Дилеры уже повысили цены на новые авто в салонах — это реакция на резкое падение рубля, за последний месяц он ослаб на 10%. Собеседники “Ъ FM” говорят о текущем подорожании машин на 5% и о грядущем — на 15%. Между тем минимальную цену на новую Lada X-Cross 5 могут пересмотреть и в АвтоВАЗе. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов. Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Через полтора года попыток полностью перейти на российские компоненты в отечественных машинах курс рубля продолжает влиять на их цены. И если Lada Granta, которую производили даже в самые тяжелые времена, это коснулось в меньшей степени, то с новой моделью X-Cross 5 ситуация может быть совсем другой. О таком сценарии уже говорят в АвтоВАЗе, хотя конкретные цифры не называют.

Новую Lada еще до валютных скачков планировали продавать за 2,5 млн руб. Теперь минимальная цена может вырасти на несколько сотен тысяч, ведь отечественного, кроме значка, у X-Cross 5 немного, подчеркнул эксперт ИЦ НТИ «Автонет» московского Политеха Юрий Урюков. То же самое, по его словам, касается и обновленной Vesta:

«Для этой модели, которую перезапустили не так давно, целый год готовили импортозамещение, поскольку там гораздо больше сложных компонентов, и до сих пор российские комплектующие в ней присутствуют не полностью. Не очень понятно, на каких условиях договаривались с новыми поставщиками, и не факт, что они будут выгодными для АвтоВАЗа, поскольку приходилось это все делать в авральном порядке.

Что касается совсем новой модели Lada X-Cross 5, которую формально запустили в Санкт-Петербурге, то мы все понимаем, что это по факту Faw Bestune T77. То есть китайская машина, которую не успели еще локализовать.

Это целиком импортная разработка, соответственно, здесь все будет напрямую зависеть от курса рубля по отношению к юаню и другим мировым валютам».

Но если с китайскими производителями и АвтоВАЗом дилеры еще могут договориться, то влияние курса на стоимость европейских машин более ощутимо. Игроки рынка уже предупредили, что к осени цены на авто в салонах могут подняться более чем на 15%.

Подорожание уже заметно, отметил директор по маркетингу группы компаний «Авилон» Андрей Каменский: «Текущая корректировка на автомобили, которые есть в наличии, составила где-то примерно 3-5%. В большей степени это, конечно, отразилось на машинах, поставки которых ожидаются.

Изначально цены рассчитывались по курсу примерно 85 руб./$. На текущий момент мы видим, что доллар значительно подорожал. Я думаю, что рост составит где-то примерно 10-15%. Мы надеемся, что импортеры пойдут навстречу потребителю и не станут повышать цены пропорционально изменению курса».

Вместе с тем и так непростую ситуацию может ухудшить Минпромторг, говорят собеседники “Ъ FM”. В ведомстве сообщили, что с 1 августа ставка утильсбора для машин, ввезенных на перепродажу, увеличивается кратно. Власти сделали это, чтобы защитить российских производителей, которые и пролоббировали меру.

Это еще сильнее разгонит цены, особенно на мощные иномарки, пояснил учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян: «Утильсбор стал реально шоковой терапией в последнюю неделю. Со всех сторон у нас получается удар на цены. Заказы на паузе, и мы сейчас смотрим, что будет. На премиальные автомобили с двигателями 2,3, 2,5 л и так далее выплаты составляли достаточно существенные суммы. Мне кажется, что даже если введение нового утильсбора отложат, то ненадолго».

Вместе с тем собеседники “Ъ FM” выделяют одну положительную новость последних недель. По их словам, цены на авто в Евросоюзе в последнее время снизились, правда, менее значительно, чем вырос курс валют, примерно на 7-8%.

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