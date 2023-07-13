Полуприцепы равняют с автомобилями

Минпромторг хочет распространить на прицепную технику механизм выплаты компенсаций утильсбора в зависимости от уровня локализации. Сейчас такая схема действует в автопроме. Предполагается, что в 2023 году при уровне локализации свыше 30% производители гарантированно получат не менее 80% компенсации, а со следующего года — уже только 60%. Полная компенсация будет возможна при локализации на уровне 50%. Ряд участников отрасли указывает, что сейчас достичь локализации выше 35% сложно, в том числе из-за проблем с выпуском российских осей, а механизм в нынешнем виде не будет способствовать закупкам у российских поставщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом изменений постановления правительства №31 от 15 января 2014 года, которое устанавливает порядок компенсаций утильсбора российским производителям в виде промышленных субсидий. Теперь в документ включена прицепная техника, компенсации для которой будут дифференцированы в зависимости от уровня локализации.

Предполагается, что на субсидии, которые эквивалентны размеру утильсбора и составляют 600 тыс. руб. на прицеп, могут претендовать производители, локализация которых выше 30%. Если уровень локализации лежит в диапазоне от 30% до 50%, то в 2023 году такой производитель сможет получить 80% субсидии, а с 2024 года — только 60%. Чтобы получить полную компенсацию, до 2025 года достаточно локализации в 50%, в дальнейшем планка повышается до 60–70%.

В Минпромторге “Ъ” сообщили, что для стимулирования отечественных предприятий объем предоставляемой субсидии будет пропорционален достигнутому уровню локализации. При этом предложенные планки ниже, чем сейчас, в 719-м постановлении для допуска к госзакупкам и господдержке: с 2022 года — 50%, с 2024 года — 70%, а с 2026 года — 80%. Проект прошел согласование на межведомственном уровне совместно с отраслевым сообществом, добавили в министерстве.

В ассоциации «Спецавтопром» указывают, что достичь локализации отдельных видов прицепной техники (шторные, рефрижераторы и изотермические прицепы, самосвалы и др.) выше 35% затруднительно. Это связано с отсутствием или крайне недостаточным количеством отечественных компонентов тормозных систем, гидравлики, холодильных установок, шторных механизмов, насосов и компрессоров. Существенный объем баллов дает, например, локализация осевых агрегатов, говорит гендиректор ассоциации Денис Кудрявцев. При этом около 55% российского рынка осевых агрегатов в 2022 году составляли производители из Европы, Китая, Турции и Ирана. Остальное выпускали российские компании, в том числе 9 тыс. — ООО «БПВ-Ост», еще 25 тыс. — производители прицепной техники («Тонар», «ЧП Сеспель», «Нефаз», «Уралавтоприцеп»), которые использовали эти оси по большей части для собственных нужд. Господин Кудрявцев отмечает, что планы по локализации осевых агрегатов или расширению их выпуска есть у нескольких предприятий. В том числе «БПВ-Ост» планирует выходить на объем в 1,6 тыс. штук в месяц с февраля 2024 года. «Рынку просто нужно дать время, и он сам себя отрегулирует, поэтому необходимо как минимум на следующий год оставить гарантию получения не менее 80% компенсации при достижении выше 30% локализации,— считает он.— Помимо осей есть сложности и по другим компонентам, и, если не изменить дифференциацию, производители могут, наоборот, посчитать, что им выгоднее закупать за рубежом». Господин Кудрявцев обращает внимание, что российские оси стоят примерно 150 тыс. руб., что вдвое дороже китайских.

Гендиректор «Тонара» Денис Кривцов считает, что система дифференциации промсубсидий предполагает плавный переход к достижению полной локализации, а идея обсуждалась с отраслью с ноября 2022 года. «Фактически нам еще в 2015 году, когда появилось 719-е постановление о локализации, ясно дали понять, что необходимо инвестировать, в том числе в производство осей,— продолжает он.— И мы, и ряд других производителей инвестировали и можем определенные объемы поставлять в рынок. Сейчас продукция "Тонара" набирает около 60% локализации, но в следующем году рассчитываем выйти на 70%».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что проблема с доступностью отечественных осевых агрегатов была, но «силами российских производителей ее решить можно — понадобится только время».

Ольга Никитина