Биржевая цена бензина Аи-92 установила новый рекорд, превысив 59 тыс. рублей

Цена бензина Аи-92 в европейской части России по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд: стоимость впервые превысила 59 тыс. руб. за тонну.

Согласно данным торгов, сегодня, 10 июля, бензин Аи-92 подорожал на 0,49%, до 59 198 руб. за тонну. В июне--июле марка обновила несколько рекордов. 7 июля цена составила 58 912 руб. за тонну.

Вместе с тем стоимость марки Аи-95 снизилась на 0,05%, до 65 967 руб. за тонну. Летнее дизельное топливо подешевело на 0,13%, до 51 871 руб. за тонну. Также снизилась цена на авиакеросин — до 63 742 руб. за тонну (–3,03%).

Сжиженные углеводородные газы подешевели на 0,83%, до 21 863 руб. Мазут подорожал до 18,442 руб. за тонну (+1,07%).

Рост биржевых цен на топливо в России фиксировался с конца апреля. На этом фоне Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям увеличить предложение бензина на бирже, особенно марки Аи-95. ФАС предложила повысить нормативы продажи нефтепродуктов на бирже на 1 процентный пункт.