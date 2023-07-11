Порядок ограничения водительских прав уклонистам начал действовать в РФ с 11 июля

В России сотрудники Госавтоинспекции с 11 июля могут ограничивать право садиться за руль тем гражданам, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учета в связи с неявкой по повестке в военкомат. Регламентирующий порядок лишения прав уклонистов водительских прав приказ МВД России уже официально вступил в силу.

Согласно документу, решение об ограничении права на управление машиной будет внесено в единый реестр воинского учета (он должен появиться к осеннему призыву). В течение суток после поступления такого решения в базу МВД информация будет внесена «в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы» ГИБДД. С этого момента права будут считаться недействительными.

Лишение уклонистов водительских прав предусматривается законом о введении единого реестра военнообязанных в РФ, который в апреле подписал президент страны Владимир Путин, до этого документ одобрили депутаты Госдумы и сенаторы Совета федерации. Со дня получения повестки из военкомата (как в электронном, так и в бумажном виде) гражданин будет ограничен в получении банковских кредитов, в выезде из России, в пользовании транспортом и регистрации его в органах ГИБДД. В кабмине РФ отмечали, что единый реестр электронных повесток заработает уже в этом году и начнет действовать к осеннему призыву.

6 июля глава ГИБДД России Михаил Черников заявил, что его ведомство будет вводить и дополнительные ограничения для уклонистов. По его словам, граждане, уклоняющиеся от призыва в армию, не смогут сдать экзамен на получение водительских прав. Он уточнили, что Госавтоинспекция имеет возможность отслеживать данные о не явившихся в военкомат россиянах.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Уклонисты от призыва не смогут водить машину».

Александр Кислов