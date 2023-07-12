Поезжайте отечественными

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник предложил обязать чиновников всех уровней, а заодно и депутатов ездить на отечественных автомобилях. Во время выступления в Думе министра финансов Антона Силуанова спикер спросил, почему его ведомство медлит с принятием соответствующих нормативных актов. Господин Силуанов предложение поддержал и заявил о готовности Минфина «первыми поучаствовать в закупке отечественных автомобилей». Представители думской оппозиции тоже одобрили идею единоросса Володина, отметив при этом, что отечественный автомобиль должен быть сопоставим с иномаркой по цене и качеству. Эксперт полагает, что инициатива «в тренде» и имеет шансы на реализацию, но большого впечатления на избирателей не произведет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В случае реализации предложения Вячеслава Володина иномарок на автостоянке у здания Госдумы на Охотном Ряду станет гораздо меньше

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В случае реализации предложения Вячеслава Володина иномарок на автостоянке у здания Госдумы на Охотном Ряду станет гораздо меньше

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

11 июля Антон Силуанов выступил на пленарном заседании Госдумы с отчетом об исполнении бюджета за 2022 год и ответил на вопросы депутатов. Вячеслав Володин свой вопрос докладчику начал с рассказа о недавнем посещении в Калининграде завода, где раньше собирали автомобили BMW. Он заявил, что немецкий автоконцерн не давал углублять локализацию производства, но сегодняшняя ситуация способствует развитию отечественного автопрома. «Как вы отнесетесь к тому, чтобы все бюджетные учреждения, органы власти в обязательном порядке закупали автомобили, произведенные нашими отечественными автомобилестроителями? — поинтересовался спикер у министра.— Линейка сегодня большая, выбор огромный, но совершенно очевидно: если у нас стали выпускать "Москвич", стали выпускать "Ладу" — да, пускай комплектующие сегодня многие из других стран, но это российская марка… Почему вы до сегодняшнего дня медлите и не принимаете нормативные акты, обязывающие чиновников всех уровней пользоваться нашими отечественными машинами?»

Антон Силуанов тут же ответил, что полностью поддерживает эту позицию. «Мы как Минфин готовы первые поучаствовать в закупке отечественных автомобилей»,— заверил министр. Тогда господин Володин обратился уже к коллегам по палате: «В нашей власти, чтобы как можно быстрее парк автомобилей Государственной думы пополнили "Лады" и "Москвичи"». Он также напомнил, что президент пользуется отечественным «Аурусом», а лидер КПРФ Геннадий Зюганов «ждет "Ниву", хочет его любимый автомобиль».

Отметим, что сейчас ФГБУ «Автотранспортный комбинат» Управления делами президента выделяет Госдуме в основном автомобили Ford и BMW отечественной сборки. Как сообщил “Ъ” источник в Думе, рядовые депутаты ездят на Ford Mondeo, главы комитетов — на BMW 5 или Genesis 80, вице-спикеры и руководители фракций — на Genesis 90. Постоянные автомобили закреплены за депутатами-инвалидами, женщинами, главами комитетов, лидерами фракций и вице-спикерами, а рядовые парламентарии заказывают машину по необходимости из автопарка Управделами президента.

Согласно сайту госзакупок, на протяжении последних лет Управделами президента приобретало в основном автомобили марок BMW, Hyundai и Ford. Например, в 2021–2022 годах ФГБУ «Автотранспортный комбинат» произвело закупку 28 Hyundai Sonata 2.0 AT Comfort, двух Hyndai Sonata 2.5 AT Business и 39 BMW 750Li xDrive M SportPro.

В оппозиционных фракциях инициативу Вячеслава Володина встретили одобрительно. Пресс-секретарь Геннадия Зюганова Александр Ющенко сказал “Ъ”, что коммунисты выступают за подобные меры, но считают, что российские автомобили должны соответствовать нормальной ценовой политике, быть качественными и полностью отечественными. «Да, Володин говорил о том, что руководство и министры ездят на "Аурусах". Да, отечественный автомобиль. А сколько он стоит? Так не лучше ли за стоимость такого отечественного автомобиля сделать более качественный бюджетный автомобиль, который будет соответствовать тем же самым стандартам? Я не говорю, что немецкий автомобиль лучше, он тоже очень дорогой, но он гораздо дешевле ("Ауруса".— “Ъ”)»,— отметил депутат.

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов считает идею господина Володина правильной, хоть и не новой. Он также напоминает, что эсеры давно предлагали депутатам и чиновникам и вовсе отказаться от личного автотранспорта: «Собственный автомобиль есть — на тебе талоны на бензин, а не автомобиль с водителем. Или если какой-то депутат, чиновник — не грех и на метро прокатиться, это и быстрее будет, и полезнее. Так уж срочно куда-то по делу нужно — вызови такси, а не так, что ты день работаешь, в основном заседаешь, а машина с водителем персональным стоит».

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов полагает, что предложение Вячеслава Володина направлено на поддержку отечественного автопрома, и надеется на позитивный эффект в случае его реализации. «У нас в связи со всеми санкциями есть "машинный голод", и даже деталь получить — небыстрая процедура,— говорит депутат.— Конечно, Россия является привлекательным рынком для китайского автопрома, но нам надо и свой развивать. Другое дело, российский автопром должен задуматься о качестве и комфорте пассажира. Притом что все это мы делать умеем, было бы желание».

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков ранее выдвигал предложение пересадить московских чиновников на «Москвичи» в качестве одного из пунктов своей предвыборной программы на выборах мэра столицы. Он готовит законопроект о том, чтобы для нужд чиновников и депутатов закупались только автомобили отечественных компаний, владельцами которых являются юридические лица из России или стран ЕАЭС.

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко полагает, что новая инициатива «в тренде», имеет шансы на реализацию и жизнь простого депутата принципиально не изменит. Но в заметном политтехнологическом эффекте этой идеи эксперт сомневается, сравнивая ее с попыткой первого вице-премьера Бориса Немцова в 1990-е годы пересадить всех чиновников на «Волги». «И не могу сказать, что тогда ему это как-то что-то добавило. Почему? Это разовая инициатива, она не системная. Да, она, наверное, имеет право на существование, но не затрагивает напрямую желудки и кошельки российских граждан. То есть такой хороший, добротный популизм, но не надо ждать от него сильно многого»,— поясняет господин Минченко.

С предложением пересадить госслужащих на российские автомобили Борис Немцов выступил в 1997 году. Но воплотить эту идею не удалось, несмотря на поддержку президента Бориса Ельцина. Схожие попытки предпринимал мэр Москвы Юрий Лужков — под эти цели завод «Москвич» даже разработал представительский седан «Иван Калита». Однако в 2002 году конвейер прекратил работу. Отучить чиновников от иномарок в разное время пытались в ряде других регионов, но тоже без особого успеха. Последние инициативы такого рода появились уже после начала «санкционной войны» с Западом. Осенью 2022 года перевести автопарк столичной мэрии на обновленные «Москвичи» предложил депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин, по инициативе которого столичный парламент весной 2023-го принял соответствующее обращение к мэру Сергею Собянину. А Антон Силуанов после теста новой Lada Aura призывал чиновников пересесть на продукцию «АвтоВАЗа».

Ксения Веретенникова, Григорий Лейба