Kyodo: Isuzu Motors окончательно вышел из российского бизнеса

Японский производитель автомобилей Isuzu Motors вышел из российского бизнеса. Компания передала активы своей «дочки» крупному автопроизводителю. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Агентство не уточняет, кто получил контроль над акциями «дочки» Isuzu Motors в России. Других подробностей не приводится.

В марте 2022 года Isuzu Motors приостановила производство грузовиков на заводе в Ульяновске. В сентябре стало известно, что компания рассматривает уход из России, так как не может решить вопрос с поставками комплектующих в страну.

Олеся Павленко