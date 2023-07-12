АвтоВАЗ опроверг информацию о повышении цен на 10%

АвтоВАЗ назвал слухами, бредом и фантазией информацию о повышении цен на 10%. В 2023 году АвтоВАЗ уже дважды увеличивал стоимость выпускаемых моделей автомобилей.
«Полный бред и фантазии. Компания опровергает эти слухи и призывает не распространять заведомо ложную информацию»,— сообщили Autonews в пресс-службе АвтоВАЗа. Об увеличении цен на 10% сообщал Telegram-канал Mash cо ссылкой на источник в компании.
В марте АвтоВАЗ прибавил 20 тыс. руб. к цене Lada Granta, 21 тыс. руб.— к цене Niva Legend и 16 тыс. руб.— к цене Niva Travel. С 1 мая компания вновь подняла цены: в среднем на 2% на модели Lada Granta и Lada Niva Travel. Между тем 10 июля президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов сказал, что ослабление курса рубля может отразиться на стоимости машин Lada в ближайшие несколько месяцев.
Максим Соколов объяснял, что компания «компенсирует определенным ростом цен» затраты на локализацию производства. По его словам, при локализации увеличивается стоимость компонентов, которые ранее поставлялись на мировой авторынок.