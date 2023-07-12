АвтоВАЗ опроверг информацию о повышении цен на 10%

АвтоВАЗ назвал слухами, бредом и фантазией информацию о повышении цен на 10%. В 2023 году АвтоВАЗ уже дважды увеличивал стоимость выпускаемых моделей автомобилей.

«Полный бред и фантазии. Компания опровергает эти слухи и призывает не распространять заведомо ложную информацию»,— сообщили Autonews в пресс-службе АвтоВАЗа. Об увеличении цен на 10% сообщал Telegram-канал Mash cо ссылкой на источник в компании.

В марте АвтоВАЗ прибавил 20 тыс. руб. к цене Lada Granta, 21 тыс. руб.— к цене Niva Legend и 16 тыс. руб.— к цене Niva Travel. С 1 мая компания вновь подняла цены: в среднем на 2% на модели Lada Granta и Lada Niva Travel. Между тем 10 июля президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов сказал, что ослабление курса рубля может отразиться на стоимости машин Lada в ближайшие несколько месяцев.

Максим Соколов объяснял, что компания «компенсирует определенным ростом цен» затраты на локализацию производства. По его словам, при локализации увеличивается стоимость компонентов, которые ранее поставлялись на мировой авторынок.

Лусине Баласян