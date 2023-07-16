К «китайцам» нашли подход

У китайских автомобилей нашли уязвимость для угонов, об угрозах “Ъ FM” рассказали участники рынка защитных систем. По их словам, злоумышленники могут вскрыть замок и завести машину, зная ее VIN-номер. Это уникальный код, который указан на кузове, также его можно купить в интернете при наличии информации о госномере. После этого мошенникам необходимо узнать пароль от противоугонной системы, которая установлена именно на этой машине. Они предоставляются дилерами либо продаются на AliExpress — “Ъ FM” убедился в наличии подобных объявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В результате угонщики смогут изготовить свой ключ от машины и отключить иммобилайзер, рассказал гендиректор компании «Добро для авто» Михаил Степанов, который устанавливает противоугонные системы:

«С английского это слово дословно переводится как "обездвиживатель", то есть это устройство, которое не дает машине завестись без каких-либо условий. В данном случае им является наличие специального чипа, который находится в ключе. Когда вы вставляете ключ в замок зажигания, либо он просто лежит у вас в кармане, то код этого чипа зачитывается системой и отправляется в блок управления двигателем.

Если блок управления двигателем увидел свой родной код от своего родного чипа, то машина заводится. Если этого не произошло, то зажигание включается, но блокируется работа топливной системы, как правило.

Вместе с тем сейчас существует процедура копирования этого чипа, таким образом обходится штатный иммобилайзер.

Раньше вместе с ключами от автомобиля его владельцу выдавали небольшой металлический жетон, на котором были выбиты четыре цифры. Это был тот код, при помощи которого можно было прописать ключ в машину. Однако для того чтобы эту процедур выполнить, необходимо было иметь как минимум сервисный ключ. Во многих машинах они были.

Просто "китайцы", насколько я вижу по тому, что приходит, такого ключа не имеют. Возможно, в авто из КНР эта процедура как-то упрощена.

Скорее всего, в таких случаях речь идет о подготовленном угоне, когда кто-то, владея этим оборудованием, вашими ключами, пока вас нет, заранее производит процедуру прописывания нужной информации. На улице ночью угонщики не пользуются таким программингом».

Статистика по угонам не дает четкого представления о том, насколько уязвимыми считаются именно китайские бренды. Всего, по данным «Автостата» на 1 января 2023 года, в розыске числились 310 тыс. машин, из которых только 1,2 тыс. китайских, то есть 0,4%.

Если говорить о продажах новых автомобилей, то Китай по итогам прошлого года занял 20% рынка — такую долю посол республики озвучивал в апреле. Но сколько всего таких машин в России, и угоняют ли их чаще других, непонятно.

Уязвимость с созданием дополнительного ключа характерна не только для этих брендов, заметил директор организации «Угона.Нет» Дмитрий Андреев:

«Эта же проблема касается и корейских автомобилей. В принципе, зная VIN-номер машины, можно просто заказать ключ в любой мастерской, который уже будет и под замок зажигания подходить, и машину заводить. Это известный факт, и для китайских моделей такая система тоже работает.

Но еще для них есть еще и общедоступный кодграббер, который продается в Сети. Он машину открывает, заводит, никаких проблем.

С китайскими автомобилями явно в скором времени произойдет бум угонов, собственно, они уже начались.

Чтобы обезопасить себя, владельцам авто нужно ставить противоугонное устройство с защищенными криптостойкими блокировками, надежным программным обеспечением. Надо отталкиваться от конкретной модели, ее особенностей.

Например, в китайском автомобиле надо обязательно блокировать штатный радиоканал, чтобы без дополнительной метки машина не считывала ключ. Кнопка должна тоже блокироваться дополнительной сигнализацией, если нет метки в салоне автомобиля.

Стоимость комплексной защиты стартует от 60 тыс. руб., она в себя включает сигнализацию с оповещением на телефон, иммобилайзер с блокировкой в подкапотном пространстве, замок капота».

Участники рынка полагают, что в этом году китайские машины займут еще большую долю рынка. В Ассоциации российских автомобильных дилеров сообщили, что уже сейчас она достигла 40%, такую же цифру озвучивали в сервисе «Авито Авто». В Группе компаний «Автодом» ожидают, что бренды из КНР составят больше 60% продаж.

На втором месте, по прогнозам, должен быть российский автопром. Однако сейчас Lada собирают из компонентов из КНР. Даже президент АвтоВАЗа Максим Соколов признавал, что это «китайский продукт»

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Иван Якунин