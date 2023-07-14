Первый россиянин смог вернуть изъятый из-за санкций автомобиль в Германии

Россиянин Иван Коваль получит автомобиль Audi Q3, который изъяли из-за санкций в июне. Прокуратура Гамбурга поручила местной таможне вернуть ему машину. Об этом господин Коваль сообщил петербургскому изданию «Фонтанка».

«Вот час назад буквально адвокату пришло письмо из таможни Гамбурга, что прокуратура Гамбурга выдала распоряжение вернуть машину. Обоснования нет. Завтра утром пойду забирать»,— сказал Иван Коваль изданию.

В конце мая в Германии начались конфискации автомобилей с российскими номерами, об этом стало известно в конце июня. При изъятии таможня ссылалась на восьмой пакет санкций против России, по которому в Германии запрещается ввоз товаров из России, приносящих «значительный доход».

В главном управлении таможни ФРГ поясняли, что расценивают любые поездки россиян в ФРГ на собственных автомобилях как случай возможного нарушения европейских санкций против РФ. В европейском законодательстве детально не прописано, можно ли изымать автомобили в рамках санкций, однако немецкие таможенники считают это правомерным. Российское посольство рекомендовало не ездить в ФРГ на машинах с российскими номерами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Посторонним въезд запрещен».

Олеся Павленко