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Коммерсантъ FM
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Глава АвтоВАЗа не исключил подорожание Lada из-за ослабления рубля

Ослабление курса рубля будет влиять на стоимость автомобилей Lada в ближайшие месяцы, но АвтоВАЗ предпримет все возможные меры для минимизации роста цен. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Рост курса доллара по отношению к рублю так или иначе влияет на отпускные цены наших поставщиков: поставщиков наших комплектующих, различных узлов. Мы будем стараться минимизировать этот процесс. Но опять же многое будет зависеть от реальной ценовой политики наших поставщиков… В ценах это может отразиться в ближайшие месяцы уже, когда закончатся поставки импортных материалов и сырья по фиксированным ценам»,— сказал господин Соколов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

В июне сообщалось, АвтоВАЗ приступил к проверке трех дилерских центров в Москве после информации о повышении цен на автомобили Lada Vesta NG. Кроме того, начиная с 10 июня, автопроизводитель временно приостановил поставку новых Lada Vesta в эти центры. Сегодня Максим Соколов сообщил, что цены на Lada Vesta снизились после предупреждения.

Рубль начал стремительно дешеветь в конце июня. 6 июля рубль обновил минимумы с марта 2022 года: доллар поднимался до 93,85 рубля, евро — до 102,01 рубля, юань — до 12,92 рубля. Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина объясняла это влиянием динамики внешней торговли. По ее словам, динамика курса рубля несет в себе определенные риски, которые ЦБ будет учитывать при принятии решений, касающихся ключевой ставки.

Георгий Рамонов

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