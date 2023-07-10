Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани выросла до 1,2 тыс. машин

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сформировалась очередь из 1229 машин, сообщается в Telegram-канале пресс-службы моста. Время ожидания в пробке превышает пять часов. Со стороны Керчи затруднений нет.

Мост для автомобильного движения перекрывали вчера, 9 июля, после ракетной атаки в районе Керчи. В тот же день движение по мосту возобновили. С обеих сторон Крымского моста образовались пробки 3,5 и 6 км. Сегодня, 10 июля, число стоявших в пробке автомобилей превышало 800.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер