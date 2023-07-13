Бомба приехала в багажнике

В Крыму возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц после подрыва мопеда в одном из дворов Феодосии, в результате которого пострадали две пожилые женщины. По одной из версий следствия, целью подрывников мог быть крымский блогер Александр Талипов, активно поддерживающий спецоперацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Александр Талипов

Фото: из личного архива Александра Талипова Блогер Александр Талипов

Фото: из личного архива Александра Талипова

Мощный взрыв сотряс стены многоквартирных домов на улице Земской в Феодосии в среду в семь часов вечера. По словам очевидцев, ударной волной выбило стекла практически во всех окнах во внутренней части двора, посекло стены и перегородки балконов. В результате происшествия две пожилые женщины получили незначительные осколочные ранения и были госпитализированы.

Вскоре после приезда правоохранителей на место происшествия стало понятно, что взрыв произошел не случайно, а был кем-то подготовлен. После процессуальной проверки в управлении СКР по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «а», п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).

«Во дворе сдетонировало взрывное устройство, установленное на припаркованный мопед. По поручению руководителя республиканского следственного управления Владимира Терентьева на месте работает специально созданная группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе СКР.

Одной из версий, отрабатываемой следствием, сообщил «Ъ» источник в правоохранительных органах, является покушение на жизнь либо попытка запугать крымского общественника и блогера Александра Талипова, проживающего по адресу, где произошел взрыв.

После начала спецоперации он, ранее критиковавший крымских чиновников за коррупцию, запустил Telegram-канал «Крымский СМЕРШ». На сегодняшний день на этот ресурс подписано почти 68 тыс. человек, еще около 94 тыс. человек подписаны на его личный аккаунт. На этих площадках автор активно занимается волонтерской деятельностью, собирая средства на нужды российских военных, находящихся в зоне конфликта, а также жестко критикует симпатизирующих Украине или осуждающих военную операцию крымчан, публикуя их данные. Несколько человек из-за его публикаций были наказаны в административном порядке за дискредитацию армии и пропаганду нацизма.

Сам Талипов не исключает, что мог стать целью покушения, отмечая, что за свою позицию и деятельность неоднократно получал множество угроз.

Александр Дремлюгин, Симферополь