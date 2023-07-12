Захарова потребовала возместить ущерб россиянам, чьи автомобили арестовали в ФРГ

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала изъятие частных автомобилей россиян таможенной службой Германии правовым произволом в отношении России и нарушением регламента Совета Евросоюза. Она потребовала возместить российским гражданам «материальный и моральный» ущерб. В таможне объясняли, что въезд россиян на территорию ФРГ расценивается как нарушение европейских санкций.

«Посольством России в Берлине осуществлен демарш в МИД ФРГ. Потребовали от германской стороны официальных объяснений, незамедлительной отмены принудительных мер в отношении наших граждан, возвращения их собственности и возмещения материального и морального ущерба»,— говорится в ответе Марии Захаровой, опубликованном в журнале «Международная жизнь».

В конце июня СМИ сообщали о случаях арестов автомобилей россиян во время поездок в Германию. В главном управлении таможни Германии пояснили, что ввоз пассажирских автомобилей из России в Евросоюз запрещен по ст. 3i регламента 833/2014. Она устанавливает правила эмбарго в отношении России. В таможне считают, что «ввоз» в этом контексте охватывает любое перемещение товаров или грузов, а исключения не предусмотрены.

Регламент 833/2014 приняли 31 июля 2014 года в ответ на «дестабилизирующие ситуацию на Украине» действия России. Он предполагает запрет на «приобретение, импорт или передачу прямо или косвенно товаров, которые производят существенные доходы для России», если они российского происхождения или экспортируются из России. Об аресте автомобилей в протоколе не говорится, однако страны ЕС вправе самостоятельно принимать меры в рамках введенных ограничений.

Лусине Баласян