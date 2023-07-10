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Коммерсантъ FM
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Президент АвтоВАЗа предложил создать госструктуру для расчетов в валюте

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что у его компании, как у других экспортеров, есть «определенные проблемы» с финансовыми расчетами с зарубежными партнерами. Господин Соколов предложил создать новую государственную структуру для взаиморасчетов в валюте.

Максим Соколов

Максим Соколов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Максим Соколов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Во время выступления на выставке «Иннополис-2023» в Екатеринбурге Максим Соколов заявил, что надеется, что государственная политика будет направлена на структурирование взаиморасчетов в валюте. По его мнению, этот вопрос требует вмешательства на межгосударственном уровне.

«Мы рассчитываем, что российские министерства, не только Минпромторг, будут проводить кропотливую работу с центральными банками по выстраиванию таких цепочек финансовых взаиморасчетов, подключению коммерческих банков к системе передачи финансовых сообщений — это российский аналог SWIFT»,— сказал господин Соколов (цитата по РБК). Он добавил, что без этого платежи будут проходить долго, что «неприемлемо для сегодняшних скоростей бизнес-отношений».

«Нам нужен такой государственный расчетный центр, чтобы поддержать оплату в различных валютах. У нас есть не совсем позитивный опыт взаиморасчетов с Боливией, с боливийским боливиано. И, конечно, мы хотели бы, чтобы такие расчеты проводились более системно, а это возможно только в рамках консолидации всех отраслей и предприятий промышленности»,— сказал Максим Соколов.

В 2022 году десять российских банков отключили от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, которая используется для проведения валютных переводов. Другие кредитные организации сообщали о сложностях в работе со SWIFT.

Олеся Павленко

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