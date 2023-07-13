Биржевая цена АИ-92 превышала 60 тыс. рублей второй день подряд

Стоимость бензина АИ-92 в европейской части России по итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысила 60 тыс. руб. Впервые биржевая цена АИ-92 превысила эту отметку 12 июля, обновив исторический максимум в пять день подряд.

По итогу торгов АИ-92 подорожал на 0,73%, до 60,253 руб. за тонну. Вчера цена за тонну составила 60,017 руб. Стоимость марки АИ-95 на торгах выросла на 0,36%, до 66,796 руб. за тонну.

Цена летнего дизельного топлива увеличилась на 0,58%, до 52,639 руб. за тонну. Авиакеросин подорожал на 0,17%, до 65, 502 руб. за тонну, мазут — на 3,92%, до 21,191 руб. за тонну. Между тем подешевели углеводородные газы, их стоимость снизилась на 1,61%, до 22,193 руб. за тонну.