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Fitch ожидает роста мирового ВВП на 2,8% в 2019 году
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(обновлено: 04.06.2019)
Авиалайнер Sukhoi Superjet
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SSJ 100 отказали в репутации
«Руслайн» не будет покупать самолеты после катастрофы
1
SSJ 100 придержали на земле
Десятки рейсов на этом самолете отменены после аварии
1
SSJ 100 продолжит полеты
Минтранс не видит оснований их останавливать
41
У следствия возникли вопросы к пилотам SSJ 100
Бортовые самописцы расскажут о действиях экипажа при экстренной посадке
4
Лучшее — враг короткого
Создание укороченного SSJ 75 отложено на неопределенный срок
Superjet отправляют в «Арктику»
Архангельская область и НАО создают региональную авиакомпанию
13
Самолет для аутсайдеров
Герман Костринский о том, почему покупателей SSJ преследуют проблемы
22
Производитель SSJ 100 запасся двигателями в убыток
ГСС потратил миллиарды рублей на резерв комплектующих
Superjet не долетел до Словении
Соглашение о поставке SSJ для Adria Airways расторгнуто
SSJ 100 ищет коридор в Европу
Теперь их пытаются продать в Словению
1
ГСС ищет выход на Ближний Восток
Компания может поставить 12 самолетов в ОАЭ
3
«Якутия» поскользнулась на SSJ 100
Работу авиакомпании могут ограничить
33
«Сухому» заложили разворот над Атлантикой
По «Су» и SSJ 100 могут открыть огонь из всех санкций
26
«Якутия» не вынесла ремонтов SSJ 100
Авиакомпания откажется от простаивающих самолетов
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Финансы
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия