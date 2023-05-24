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Пилота Евдокимова ждут на посадку

Для управлявшего сгоревшим SSJ-100 запросили срок

В судебном процессе по уголовному делу о происшедшей четыре года назад в московском аэропорту Шереметьево катастрофе SSJ-100 компании «Аэрофлот» гособвинитель запросил шесть лет колонии для ее предполагаемого виновника — командира экипажа лайнера Дениса Евдокимова. Сам он вину не признает, полагая, что причинами жесткой посадки самолета и пожара, погубившего 41 человека, стали конструктивные недостатки SSJ-100. Обвинение, в свою очередь, утверждает, что все проблемы на борту возникли только из-за совершенных подсудимым грубых нарушений правил и инструкций.

Денис Евдокимов

Денис Евдокимов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Денис Евдокимов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Судебный процесс по делу об аварии SSJ-100 в Шереметьево, идущий в Химкинском городском суде Московской области уже три года, подошел к концу. Гособвинитель запросил для единственного подсудимого — отстраненного от должности, но не уволенного командира экипажа SSJ-100 ПАО «Аэрофлот» Дениса Евдокимова — шесть лет колонии общего режима.

По версии обвинения, выполняя днем 5 мая 2019 года авиарейс из Москвы в Мурманск с 73 пассажирами на борту, пилот Евдокимов грубо нарушил правила безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст. 263 УК РФ). Совершенное им преступление, как утверждал в суде представитель прокуратуры Мособласти, имело тяжкие последствия в виде гибели 40 пассажиров и бортпроводника, поэтому подсудимому была вменена ч. 3 ст. 263 УК РФ, предусматривающая лишение свободы на срок до семи лет.

Допущенные пилотом ошибки и намеренные нарушения были выявлены еще на стадии технического расследования катастрофы, проведенного Межгосударственным авиакомитетом (МАК), а затем подтверждены назначенными уже Главным следственным управлением Следственного комитета РФ в рамках уголовного дела летно- и пожарно-техническими, судебно-медицинскими, лингвистическими и другими экспертизами. Так, например, было установлено, что в день отправки злополучного рейса в Московском регионе бушевали грозы и пилоты других самолетов запрашивали у диспетчера варианты обхода опасных метеозон. Командир Евдокимов «пошел на грозу».

Попавшая в корпус SSJ-100 молния нарушила радиосвязь экипажа с диспетчером и спровоцировала кратковременное отключение бортового компьютера. Из-за начавшейся перезагрузки автоматика перевела самолет в режим ручного управления, к которому Денис Евдокимов и его напарник Максим Кузнецов, по мнению участников расследования, оказались не очень готовы.

Пытаясь вернуть машину в аэропорт, пилот Евдокимов стал совершать, как сказано в отчете МАК, «действия импульсивного характера».

Параметрический самописец показал, что, например, для задания небольшого крена самолету командир 10 раз подряд дернул заменяющую штурвал в SSJ-100 ручку бокового управления.

Совершать посадку экипажу пришлось с полными топливными баками, поэтому для выполнения маневра требовалась особая осторожность. Ситуация осложнялась еще и тем, что во время снижения автоматика предупредила экипаж об опасном сдвиге ветра у земли. Пилоты, по мнению специалистов, должны были прервать посадку и уйти на круг, однако все предупреждения они проигнорировали. Наконец, когда SSJ-100 был в 82 метрах от поверхности и машину еще можно было перевести в режим набора высоты, экипаж получил очередное предупреждение — об опасном уходе SSJ-100 под траекторию снижения. Экипаж должен был «отреагировать на него незамедлительно и без выяснения причин», однако не сделал этого.

Итогом беспечности подсудимого Евдокимова, который все это время управлял SSJ-100, и его непрерывных «увеличивающихся по амплитуде управляющих воздействий на боковую ручку» стали грубое приземление самолета сразу на все три стойки шасси и его «высокое отделение от земли». По мнению экспертов, даже в этой ситуации пилоты еще могли спасти самолет и пассажиров, если бы начали взлет сразу после первого «отскока». Вместо этого командир Евдокимов, как следует из отчета МАКа, продолжил манипуляции с джойстиком управления, включил взлетный режим двигателей, затем реверс и спровоцировал таким образом «прогрессирующее козление» самолета на полосе. Оно, в свою очередь, привело к разрушению топливных баков, воспламенению керосина и пожару в хвостовой части лайнера, жертвами которого стали 40 пассажиров и бортпроводник Максим Моисеев. Остальные участники полета успели выбраться через открытый в передней части салона люк.

Сам подсудимый и его адвокат Наталья Митусова с выводами технического и уголовного расследования не согласились. По данным Дениса Евдокимова, удар молнии не только отправил в перезагрузку бортовой компьютер самолета, но и вывел из строя его электронику.

Реакции машины на управляющие действия, как утверждал в суде сам летчик, стали некорректными и запоздалыми, поэтому ему и приходилось перемещать джойстик многократно.

Пожар, как следует из объяснений подсудимого, возник не по его вине, а из-за неудачной конструкции стоек шасси SSJ-100. В случае аварийной посадки они должны были просто подломиться, давая возможность лайнеру лечь на фюзеляж и завершить таким образом начатое торможение. Стойки же SSJ-100 оказались прикреплены к корпусу так прочно, что при ударе ушли внутрь, пробив при этом топливные баки.

Наконец, большое количество жертв аварии подсудимый и его защитник объяснили неправильными действиями погибшего бортпроводника Моисеева, открывшего заднюю дверь пассажирского салона. Появившаяся между двумя открытыми люками воздушная тяга, по мнению командира Евдокимова, раздула пламя и распространила его по всему пассажирскому салону.

Члены экипажа, пассажиры и очевидцы — о трагедии с SSJ 100 в Шереметьево

Стоит отметить, что к версии пилота склонились и большинство потерпевших по этому делу. Пострадавшей стороной следствием, напомним, признаны 22 пассажира, получивших травмы и ожоги, а также родственники всех погибших в катастрофе. Все эти люди получили денежные компенсации от «Аэрофлота», а часть потерпевших затем еще и обратились в один из судов Парижа с материальными исками к десяти иностранным компаниям. По мнению пассажиров и их родственников, за нанесенный им вред должны ответить европейские и американские производители комплектующих SSJ-100, выпустившие для него стойки шасси, кресла салона, системы навигации, грозозащиты и прочее. К подсудимому Евдокимову потерпевшие материальных претензий до сих пор не предъявляли.

Сергей Машкин

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Трагедия в Шереметьево

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Пассажирский самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» в 18:03 вылетел из московского аэропорта Шереметьево, выполняя рейс SU 1492 Москва — Мурманск

Пассажирский самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» в 18:03 вылетел из московского аэропорта Шереметьево, выполняя рейс SU 1492 Москва — Мурманск

Фото: AP

Вскоре самолет запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево в 18:30. При аварийной посадке SSJ 100 загорелся

Вскоре самолет запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево в 18:30. При аварийной посадке SSJ 100 загорелся

Фото: Reuters

На борту находились 73 пассажира и пять человек экипажа

На борту находились 73 пассажира и пять человек экипажа

Фото: Коммерсантъ / Роман Дорофеев  /  купить фото

В результате пожара погиб 41 человек

В результате пожара погиб 41 человек

Фото: Reuters / Nadezhda Polomoshnova

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)

Фото: Федор Малинин / ТАСС

В «Аэрофлоте» сообщили, что причиной пожара стало возгорание двигателей после посадки воздушного судна в Шереметьево. Компания отмечала, что самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения «по технической причине»

В «Аэрофлоте» сообщили, что причиной пожара стало возгорание двигателей после посадки воздушного судна в Шереметьево. Компания отмечала, что самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения «по технической причине»

Фото: Reuters

SSJ 100 традиционно считается в отрасли проблемным самолетом из-за частых неисправностей, в основном связанных с двигателями

SSJ 100 традиционно считается в отрасли проблемным самолетом из-за частых неисправностей, в основном связанных с двигателями

Фото: Reuters

На момент катастрофы «Аэрофлот» был крупнейшим эксплуатантом SSJ 100 с 50 бортами в парке (считая сгоревший в Шереметьево)

На момент катастрофы «Аэрофлот» был крупнейшим эксплуатантом SSJ 100 с 50 бортами в парке (считая сгоревший в Шереметьево)

Фото: Reuters

Для группы «Аэрофлот» это первая катастрофа с человеческими жертвами с 2008 года, когда разбился Boeing 737 в Перми

Для группы «Аэрофлот» это первая катастрофа с человеческими жертвами с 2008 года, когда разбился Boeing 737 в Перми

Фото: Reuters / Tatyana Makeyeva

Пострадавшие были доставлены в московские больницы и лечебные учреждения города Химки

Пострадавшие были доставлены в московские больницы и лечебные учреждения города Химки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следствие рассматривало три версии катастрофы в Шереметьево: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия

Следствие рассматривало три версии катастрофы в Шереметьево: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия

Фото: РИА Новости

Глава Минтранс Евгений Дитрих (на фото) заявил, что не видит оснований для приостановки полетов SSJ 100 после катастрофы

Глава Минтранс Евгений Дитрих (на фото) заявил, что не видит оснований для приостановки полетов SSJ 100 после катастрофы

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

СКР заявил, что командир воздушного судна Денис Евдокимов осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, а его дальнейшие действия, «совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета». В апреле 2020 года дело о крушении лайнера было направлено в суд

СКР заявил, что командир воздушного судна Денис Евдокимов осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, а его дальнейшие действия, «совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета». В апреле 2020 года дело о крушении лайнера было направлено в суд

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Сам Денис Евдокимов вину не признает и утверждает, что причиной трагедии стало несоответствие лайнера нормам летной годности. По его словам, самолет потерял управляемость после попадания в него молнии

Сам Денис Евдокимов вину не признает и утверждает, что причиной трагедии стало несоответствие лайнера нормам летной годности. По его словам, самолет потерял управляемость после попадания в него молнии

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

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Пассажирский самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» в 18:03 вылетел из московского аэропорта Шереметьево, выполняя рейс SU 1492 Москва — Мурманск

Фото: AP

Вскоре самолет запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево в 18:30. При аварийной посадке SSJ 100 загорелся

Фото: Reuters

На борту находились 73 пассажира и пять человек экипажа

Фото: Коммерсантъ / Роман Дорофеев  /  купить фото

В результате пожара погиб 41 человек

Фото: Reuters / Nadezhda Polomoshnova

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)

Фото: Федор Малинин / ТАСС

В «Аэрофлоте» сообщили, что причиной пожара стало возгорание двигателей после посадки воздушного судна в Шереметьево. Компания отмечала, что самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения «по технической причине»

Фото: Reuters

SSJ 100 традиционно считается в отрасли проблемным самолетом из-за частых неисправностей, в основном связанных с двигателями

Фото: Reuters

На момент катастрофы «Аэрофлот» был крупнейшим эксплуатантом SSJ 100 с 50 бортами в парке (считая сгоревший в Шереметьево)

Фото: Reuters

Для группы «Аэрофлот» это первая катастрофа с человеческими жертвами с 2008 года, когда разбился Boeing 737 в Перми

Фото: Reuters / Tatyana Makeyeva

Пострадавшие были доставлены в московские больницы и лечебные учреждения города Химки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следствие рассматривало три версии катастрофы в Шереметьево: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия

Фото: РИА Новости

Глава Минтранс Евгений Дитрих (на фото) заявил, что не видит оснований для приостановки полетов SSJ 100 после катастрофы

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

СКР заявил, что командир воздушного судна Денис Евдокимов осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, а его дальнейшие действия, «совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета». В апреле 2020 года дело о крушении лайнера было направлено в суд

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Сам Денис Евдокимов вину не признает и утверждает, что причиной трагедии стало несоответствие лайнера нормам летной годности. По его словам, самолет потерял управляемость после попадания в него молнии

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

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