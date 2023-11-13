Не возлетается любя

Как выяснил “Ъ”, поставка двух первых импортозамещенных SJ 100 для «Аэрофлота» окончательно перенесена на 2024 год. Ряд источников “Ъ” полагают, что эксплуатация самолетов начнется не ранее конца следующего года. В «Ростехе» пояснили, что передадут самолеты, когда будут уверены в их безопасности, «не размениваясь на сроки в работе над качеством». Финальные даты определит ход испытаний двигателя ПД-8, первый полет которого намечен на декабрь. Эксперты отмечают, что установленные после введения санкций сроки были «чрезвычайно оптимистичными», но ожидание для «Аэрофлота» не критично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОАК Фото: ОАК

Поступление в парк «Аэрофлота» первых двух SJ 100 окончательно перенесено на 2024 год, рассказали “Ъ” источники в авиаотрасли, а также собеседники, близкие к авиакомпании и «Ростеху». Предполагалось, что импортозамещенные самолеты с российскими двигателями ПД-8 будут переданы до конца 2023 года. Все стороны, по данным “Ъ”, согласовали перенос поставок. В целом «Аэрофлот» должен получить 34 SJ 100 до 2025 года.

Ряд источников “Ъ” полагают, что регулярные рейсы на «русифицированном» самолете начнутся не ранее второй половины или даже конца 2024 года. Техническая приемка самолетов, не предполагающая начала расчетов за лизинг, может состояться чуть раньше: самолеты формально будут переданы авиакомпании, но первое время «останутся на территории производителя» («Яковлев», входит в «Ростех») до завершения работ по сертификации всех российских систем и агрегатов, уточняют собеседники “Ъ”.

Один из источников “Ъ” называет вторую половину 2024 года логичным сроком начала регулярных рейсов, учитывая, что первый полет самолета с российскими двигателями запланирован до конца 2023 года: «Нужно новые двигатели доиспытать, потом завершить все предусмотренные испытания самолета с новыми системами для полноценной сертификации».

Близкий к группе «Аэрофлот» источник “Ъ” говорит, что там нет претензий к «Яковлеву»: «Все вопросы согласованы». Еще один собеседник, близкий к производителю, подтвердил, что стороны достигли взаимопонимания: «С учетом масштаба задач по импортозамещению и загрузки действующего авиапарка поставка первых самолетов в 2024 году всех устроит».

О высокой вероятности переноса источники “Ъ” говорили с весны, связывая ситуацию с пересмотром графика испытаний ПД-8 (см. “Ъ” от 13 сентября).

Сертификация двигателя исходно планировалась на конец 2024 года, но в марте 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров поставил задачу завершить ее «в ближайшие 12–14 месяцев», то есть к лету 2023 года.

В июле 2023 года «Яковлев» показал презентацию, в которой передача SJ 100 «Аэрофлоту» была намечена на третий квартал 2024 года, но позднее назвал это «технической ошибкой». В сентябре на ВЭФ «Аэрофлот» и «Авиакапитал-Сервис» (лизингодатель «Ростеха») заключили твердый контракт на 18 самолетов МС-21-310 и 34 самолета SJ 100. Тогда глава авиакомпании Сергей Александровский говорил, что поставки первых двух SJ 100 по-прежнему ожидаются в конце 2023 года. В «Аэрофлоте» отказались от комментариев.

“Ъ” направил запросы в «Яковлев», производителю двигателей ОДК и в «Ростех». В консолидированном ответе госкорпорации говорится, что самолеты «могут быть переданы заказчику только тогда, когда будет уверенность в безопасности и надежности всех систем». «Здесь не может быть компромиссов, и, если в ходе работы мы видим, что требуются дополнительные испытания или доработка каких-то узлов, все это делается»,— подчеркнули в «Ростехе». Возможные корректировки по срокам в пределах нескольких месяцев, отметили там, «не должны расцениваться как критичные».

Сейчас специалисты «сосредоточены на проведении полноценного комплекса испытаний», уточнили в «Ростехе». Там отдельно отметили важность летных испытаний ПД-8: «Эта самая сложная техническая система на новом самолете, в работу над которой вовлечены десятки тысяч человек, а создается она в крайне сжатые сроки». Вместе с тем «кропотливая работа над качеством не разменивается на время», хотя прикладываются «все усилия для корректного исполнения этих двух параметров».

В Минпромторге сообщили “Ъ”, что их специалисты «находятся в постоянном взаимодействии с предприятиями», согласившись с «аргументами "Ростеха" о приоритете обеспечения безусловной безопасности эксплуатации самолета над любыми другими факторами».

В мировом самолетостроении за последние десятилетия ни один проект, касающийся коммерческих самолетов и новых двигателей, не был реализован в срок, говорит глава «АвиаПорта» Олег Пантелеев. При внешнем сходстве с SSJ 100 «объем доработок SJ 100 — колоссальный, и сопутствующие технические риски на начальном этапе тоже весьма велики, а перекладывать их на эксплуатанта нельзя». Он добавил, что достоверность прогнозов по срокам зависит и от чиновников, которые «формируют чрезвычайно оптимистичную картину для докладов наверх».

У входящей в «Аэрофлот» «России», крупнейшего эксплуатанта SSJ 100 (78 самолетов), не предвидится дефицита парка, уточняет Олег Пантелеев: «Гораздо важнее, чтобы новые машины не досаждали отказами». Объем авиапарка в РФ сегодня превышает спрос на перевозки, соглашается главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: в 2023 году группа «Аэрофлот», как ожидается, перевезет на 19% меньше пассажиров, чем в доковидном 2019 году. Он отметил проблемы, возникавшие у западных производителей из-за спешки с выводом на рынок новой техники: так, Airbus 320neo оказался «скомпрометирован недоработанным двигателем Pratt & Whitney» (см. “Ъ” от 11 октября), а Boeing «не углубился в переработку модели MAX, что обернулось двумя авиакатастрофами».

Айгуль Абдуллина