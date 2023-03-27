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Коммерсантъ FM
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ВЭБ.РФ встал на крыло

Госкорпорация восстановила один из простаивающих SSJ

Как стало известно “Ъ”, ВЭБ.РФ восстановил один из шести самолетов SSJ-100, которые четыре года назад ему вернула ирландская CityJet. Госкорпорация, по данным “Ъ”, передала борт в управление авиакомпании «Азимут». ВЭБ.РФ планирует конвертировать SSJ в VIP-версию для собственных нужд, но пока процесс задерживается. Оставшиеся пять бортов предлагал выкупить «Иркут» — на рынке до сих пор есть желающие получить самолеты. Но переговоры прекратились, хотя авиакомпании подтверждают заинтересованность в SSJ.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на авиарынке рассказали, что госкорпорация ВЭБ.РФ восстановила летную годность одного из шести SSJ-100, от которых в 2019 году отказался единственный европейский эксплуатант этого типа самолетов, ирландская авиакомпания CityJet. Перевозчик в 2015 году заказал 15 SSJ-100, но, получив семь машин, отказался от проекта из-за проблем с обслуживанием и нехваткой запчастей. Статус седьмого самолета неизвестен.

ВЭБ.РФ, по данным собеседников “Ъ” в отрасли, планирует модернизировать восстановленный борт в VIP-версию, но столкнулся со сложностями. Держателем дополнительного сертификата типа, по которому установлены пассажирские кресла под CityJet (Supplemental Type Certificate, STC), выданного в EASA, по словам источников “Ъ”, остается иностранное юрлицо. И внести изменения через Росавиацию в такой документ невозможно.

До решения проблем с документами ВЭБ.РФ передал самолет в коммерческое управление авиакомпании «Азимут». Он стал девятнадцатым SSJ в монофлоте перевозчика. Согласно Flightradar24, самолет начал выполнять регулярные рейсы в декабре. Но в ливрею «Азимута» борт перекрашен не будет. По информации “Ъ”, компания продолжит эксплуатировать SSJ в интересах ВЭБ.РФ после его конвертации в бизнес-джет. В «Азимуте» и ВЭБ.РФ от комментариев отказались.

Производитель SSJ, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию «Иркут», не ответил на вопросы “Ъ”. Но еще в 2021 году производитель предлагал корпорации выкупить шесть самолетов, принадлежавших тогда специально созданной для сделки с CityJet компании RJ Leasing Ltd, которую профинансировал ВЭБ.РФ.

По словам собеседников “Ъ” на рынке, «Иркут» предполагал восстановить летную годность самолетов и передать их эксплуатирующим SSJ компаниям. Рассматривалось также включение этих бортов в программу лизинга российских воздушных судов. Однако, уточняет один из источников “Ъ”, ВЭБ.РФ «интереса к сделке не проявил».

Другой собеседник “Ъ” в отрасли утверждает, что «вопрос не был важным для госкорпорации». Теперь же, уверен источник “Ъ”, самолеты уже не подлежат восстановлению, поскольку «их поддержкой эти четыре года не занимались, а для проведения всех необходимых форм обслуживания потребуются слишком большие ресурсы».

ВЭБ.РФ, по словам источников “Ъ”, вышел из диалога о судьбе SSJ еще в 2022 году. Между тем, говорят в одной из крупных авиакомпаний, машины могли бы заинтересовать перевозчиков c небольшим флотом для региональных или зарубежных рейсов.

Источники как минимум в двух авиакомпаниях говорят, что «рассмотрели бы такое предложение при условии адекватной стоимости и готовности производителя гарантировать поддержку летной годности» бортов: «Вопрос в цене вывода самолетов из консервации».

В каких целях сама госкорпорация планирует использовать SSJ, в ВЭБ.РФ не ответили. По мнению источника “Ъ” на рынке, самолет может стать «подспорьем для полетов за рубеж в условиях санкций».

Управляющий директор Jet24 Павел Захаров отмечает, что конвертация пассажирского салона в VIP-версию может занять минимум год в зависимости от загрузки подрядчиков и сроков поиска материалов. Эксперт полагает, что более рациональным вариантом использования самолета могут стать чартерные корпоративные перевозки.

По данным источников “Ъ”, еще в 2021 году обсуждалась возможность создания на базе шести возвращенных из Ирландии самолетов «аналога специального летного отряда "Россия"», но затем она была заморожена.

По мнению господина Захарова, в текущих условиях SSJ будет «более востребован» для фактически магистральных пассажирских перевозок, нежели полетов отдельных чиновников и бизнесменов, «с учетом нюансов обслуживания и ввиду потенциального выбытия провозных емкостей».

Айгуль Абдуллина

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