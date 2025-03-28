МАК опубликовал отчет о крушении SSJ в Шереметьево в мае 2019 года

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал итоговый отчет по расследованию крушения самолета SSJ 100 компании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года. В авиакатастрофе погиб 41 человек. В отчете МАК рекомендовал разработчику SSJ рассмотреть целесообразность изменения конструкции судна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Дорофеев, Коммерсантъ Фото: Роман Дорофеев, Коммерсантъ

Главной причиной происшествия были названы некоординированные действия пилота на этапе выравнивания при посадке и при повторных отделениях самолета от взлетно-посадочной полосы. Они привели к трем «грубым» приземлениям, что повлекло за собой критические повреждения топливных баков, разлитие топлива и возгорание.

В расследовании несчастного случая принимали участие эксперты из Германии, США и Франции.

МАК рекомендовал авиационным властям внести изменения и дополнения в воздушное законодательство. Это необходимо для контроля рисков в области подготовки пилотов, а также для психологического обеспечения деятельности авиационного персонала. Государственной корпорации по организации воздушного движения рекомендовано провести дополнительные мероприятия с диспетчерским составом по действиям в случае нештатных ситуаций.