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Коммерсантъ FM
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МАК опубликовал отчет о крушении SSJ в Шереметьево в мае 2019 года

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал итоговый отчет по расследованию крушения самолета SSJ 100 компании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года. В авиакатастрофе погиб 41 человек. В отчете МАК рекомендовал разработчику SSJ рассмотреть целесообразность изменения конструкции судна.

Фото: Роман Дорофеев, Коммерсантъ

Фото: Роман Дорофеев, Коммерсантъ

Главной причиной происшествия были названы некоординированные действия пилота на этапе выравнивания при посадке и при повторных отделениях самолета от взлетно-посадочной полосы. Они привели к трем «грубым» приземлениям, что повлекло за собой критические повреждения топливных баков, разлитие топлива и возгорание.

В расследовании несчастного случая принимали участие эксперты из Германии, США и Франции.

МАК рекомендовал авиационным властям внести изменения и дополнения в воздушное законодательство. Это необходимо для контроля рисков в области подготовки пилотов, а также для психологического обеспечения деятельности авиационного персонала. Государственной корпорации по организации воздушного движения рекомендовано провести дополнительные мероприятия с диспетчерским составом по действиям в случае нештатных ситуаций.

Фотогалерея

Трагедия в Шереметьево

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Пассажирский самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» в 18:03 вылетел из московского аэропорта Шереметьево, выполняя рейс SU 1492 Москва — Мурманск

Пассажирский самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» в 18:03 вылетел из московского аэропорта Шереметьево, выполняя рейс SU 1492 Москва — Мурманск

Фото: AP

Вскоре самолет запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево в 18:30. При аварийной посадке SSJ 100 загорелся

Вскоре самолет запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево в 18:30. При аварийной посадке SSJ 100 загорелся

Фото: Reuters

На борту находились 73 пассажира и пять человек экипажа

На борту находились 73 пассажира и пять человек экипажа

Фото: Коммерсантъ / Роман Дорофеев  /  купить фото

В результате пожара погиб 41 человек

В результате пожара погиб 41 человек

Фото: Reuters / Nadezhda Polomoshnova

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)

Фото: Федор Малинин / ТАСС

В «Аэрофлоте» сообщили, что причиной пожара стало возгорание двигателей после посадки воздушного судна в Шереметьево. Компания отмечала, что самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения «по технической причине»

В «Аэрофлоте» сообщили, что причиной пожара стало возгорание двигателей после посадки воздушного судна в Шереметьево. Компания отмечала, что самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения «по технической причине»

Фото: Reuters

SSJ 100 традиционно считается в отрасли проблемным самолетом из-за частых неисправностей, в основном связанных с двигателями

SSJ 100 традиционно считается в отрасли проблемным самолетом из-за частых неисправностей, в основном связанных с двигателями

Фото: Reuters

На момент катастрофы «Аэрофлот» был крупнейшим эксплуатантом SSJ 100 с 50 бортами в парке (считая сгоревший в Шереметьево)

На момент катастрофы «Аэрофлот» был крупнейшим эксплуатантом SSJ 100 с 50 бортами в парке (считая сгоревший в Шереметьево)

Фото: Reuters

Для группы «Аэрофлот» это первая катастрофа с человеческими жертвами с 2008 года, когда разбился Boeing 737 в Перми

Для группы «Аэрофлот» это первая катастрофа с человеческими жертвами с 2008 года, когда разбился Boeing 737 в Перми

Фото: Reuters / Tatyana Makeyeva

Пострадавшие были доставлены в московские больницы и лечебные учреждения города Химки

Пострадавшие были доставлены в московские больницы и лечебные учреждения города Химки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следствие рассматривало три версии катастрофы в Шереметьево: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия

Следствие рассматривало три версии катастрофы в Шереметьево: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия

Фото: РИА Новости

Глава Минтранс Евгений Дитрих (на фото) заявил, что не видит оснований для приостановки полетов SSJ 100 после катастрофы

Глава Минтранс Евгений Дитрих (на фото) заявил, что не видит оснований для приостановки полетов SSJ 100 после катастрофы

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

СКР заявил, что командир воздушного судна Денис Евдокимов осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, а его дальнейшие действия, «совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета». В апреле 2020 года дело о крушении лайнера было направлено в суд

СКР заявил, что командир воздушного судна Денис Евдокимов осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, а его дальнейшие действия, «совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета». В апреле 2020 года дело о крушении лайнера было направлено в суд

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Сам Денис Евдокимов вину не признает и утверждает, что причиной трагедии стало несоответствие лайнера нормам летной годности. По его словам, самолет потерял управляемость после попадания в него молнии

Сам Денис Евдокимов вину не признает и утверждает, что причиной трагедии стало несоответствие лайнера нормам летной годности. По его словам, самолет потерял управляемость после попадания в него молнии

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

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Пассажирский самолет SSJ 100 компании «Аэрофлот» в 18:03 вылетел из московского аэропорта Шереметьево, выполняя рейс SU 1492 Москва — Мурманск

Фото: AP

Вскоре самолет запросил экстренную посадку и вернулся в Шереметьево в 18:30. При аварийной посадке SSJ 100 загорелся

Фото: Reuters

На борту находились 73 пассажира и пять человек экипажа

Фото: Коммерсантъ / Роман Дорофеев  /  купить фото

В результате пожара погиб 41 человек

Фото: Reuters / Nadezhda Polomoshnova

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)

Фото: Федор Малинин / ТАСС

В «Аэрофлоте» сообщили, что причиной пожара стало возгорание двигателей после посадки воздушного судна в Шереметьево. Компания отмечала, что самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения «по технической причине»

Фото: Reuters

SSJ 100 традиционно считается в отрасли проблемным самолетом из-за частых неисправностей, в основном связанных с двигателями

Фото: Reuters

На момент катастрофы «Аэрофлот» был крупнейшим эксплуатантом SSJ 100 с 50 бортами в парке (считая сгоревший в Шереметьево)

Фото: Reuters

Для группы «Аэрофлот» это первая катастрофа с человеческими жертвами с 2008 года, когда разбился Boeing 737 в Перми

Фото: Reuters / Tatyana Makeyeva

Пострадавшие были доставлены в московские больницы и лечебные учреждения города Химки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следствие рассматривало три версии катастрофы в Шереметьево: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия

Фото: РИА Новости

Глава Минтранс Евгений Дитрих (на фото) заявил, что не видит оснований для приостановки полетов SSJ 100 после катастрофы

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

СКР заявил, что командир воздушного судна Денис Евдокимов осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу, а его дальнейшие действия, «совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета». В апреле 2020 года дело о крушении лайнера было направлено в суд

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Сам Денис Евдокимов вину не признает и утверждает, что причиной трагедии стало несоответствие лайнера нормам летной годности. По его словам, самолет потерял управляемость после попадания в него молнии

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

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