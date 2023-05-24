«Суперджету» ищут координаты

Как выяснил “Ъ”, основные эксплуатанты SSJ-100 пожаловались на отказы и неполноту информации во встроенной навигационной базе самолета. После того как в 2022 году французская Thales перестала обновлять ПО для России, «Иркут» одобрил использование базы данных петербургского «Авиа-брифинга». «Россия», крупнейший эксплуатант SSJ, попросила заменить систему на альтернативную разработку ГК по ОрВД. Но в «Иркуте» напомнили, что данная разработка еще не сертифицирована. Опрошенные “Ъ” пилоты SSJ-100 подтвердили периодические ошибки в работе внутренней навигации, но большинство считает их некритичными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, авиакомпании попросили производителя «Суперджетов» «Иркут» разрешить установку на самолеты альтернативных навигационных баз данных (НБД). После ухода из России французского производителя Thales, чье ПО перестало обновляться на самолетах с весны 2022 года, «Иркут» одобрил применение баз данных компании «Авиа-брифинг» (Санкт-Петербург) как единственного поставщика.

«Россия» столкнулась с проблемами при использовании авторизованной авиапроизводителем базы и попыталась установить альтернативную. Но в «Иркуте» отказались загружать выбранную перевозчиком разработку Центра аэронавигационной информации (ЦАИ) от Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД). Как следует из апрельского протокола совещания в Росавиации (есть у “Ъ”), главные штурманы «Газпром-авиа» и Red Wings подтверждали критику «России» в отношении баз «Авиа-брифинга» «в части полноты содержащейся в них аэронавигационной информации и периодических отказов». Представитель ГК по ОрВД на совещании отметил, что ЦАИ провел работы по приведению своих баз в формат навигационной системы самолета, а также ряд проверок, в том числе на тренажере. Но несколько обращений в «Иркут», по его словам, ответа не получили.

В «России» “Ъ” сообщили, что «вопрос применения навигационных баз данных находится в компетенции производителя авиатехники, который совместно с авиавластями определяет условия допуска поставщиков этих данных». Другие перевозчики не дали комментариев. В «Иркуте» “Ъ” подчеркнули, что «от эксплуатантов, использующих НБД сертифицированного поставщика, никаких официальных претензий не поступает».

При этом, как рассказали “Ъ” пилоты в трех эксплуатантах SSJ-100, отказы и ошибки во встроенной навигационной базе действительно случаются. Встроенная навигационная база данных оценивает местоположение самолета в том числе с помощью инерциальных систем, поэтому обладает большей точностью, чем электронные карты с планшетов, и при этом взаимодействует с автопилотом. НБД самолета содержит всю информацию, необходимую для построения плана полета: о точках маршрута, аэропортах, взлетно-посадочных полосах и процедурах захода на посадку по приборам. По словам большинства пилотов, неточности или отказы НБД нивелируются корректировкой показателей в ручном режиме. Но критически важного влияния на безопасность полетов оказывать они не могут. «На картах могут пропадать точки, их приходится переписывать вручную»,— говорит один из пилотов. Вся работа в любом случае дополняется показаниями с электронных карт на планшетах, которые удобнее, чем дисплей в самолете, и позволяют, например, выбирать рулежную дорожку и парковочное место. Ранее в планшеты были загружены базы данных Lido от немецкой Lufthansa или Jeppesen (США), сейчас большинство использует планшеты с российской SmartSkyPro от ЦАИ.

В «Авиа-брифинге» “Ъ” не ответили. В Росавиации от комментариев отказались. В ГК по ОрВД “Ъ” не ответили. В «Иркуте» “Ъ” сообщили, что ЦАИ ГА приступил к работам по одобрению процесса подготовки аэронавигационных данных для FMS (Flight Management System, система самолетовождения) SSJ-100 в Росавиации. «Корпорация "Иркут" оказывает поддержку по проведению испытаний для обеспечения сертификационных работ»,— подчеркнули там, добавив, что сроки сертификации будут зависеть от готовности поставщика и его соответствия требованиям регулятора. Производитель также отметил, что готов оказать разработчикам содействие в применении их баз данных для SSJ-100, «поскольку наличие конкуренции на данном рынке в конечном счете позволит снизить затраты авиакомпаний, что является безусловным приоритетом для производителя».

Айгуль Абдуллина