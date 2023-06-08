«Суперджет» пошел в налет

Как узнал “Ъ”, налет SSJ-100 у коммерческих перевозчиков в 2022 году вырос почти на треть. Лидирующие авиакомпании летали в 2022 году в среднем по восемь-девять часов в день, что близко к показателям западных среднемагистральных самолетов. Однако крупнейший эксплуатант SSJ «Россия» летала всего 3,8 часа в сутки. Этот показатель остался неизменным с 2018 года, тогда как в среднем налет всего парка вырос за четыре года на 45%. Рост налета создает риски быстрого исчерпания ресурса парка: часть авиакомпаний оценивает оставшееся до капремонтов время в три-четыре года, другие перевозчики дают один-два года до приостановки полетов, а третьи рассчитывают на продление ресурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, налет двигателей SaM-146, установленных на самолетах SSJ, вырос с марта 2022 года по март 2023 года на 27% относительно того же периода за год до этого. Такую статистику (есть у “Ъ”) собрала ОДК по данным из восьми коммерческих авиакомпаний. Средний налет на двигатель оценивается в 159 часов в месяц, то есть 5,3 часа в день. При этом половина компаний нарастила налет до 8–9 часов в день, тогда как крупнейший эксплуатант SSJ «Россия» (в ее статистике также учитывались последние самолеты «Аэрофлота», уже переданные в ее парк) показала крайне низкий налет в 3,8 часа в день.

Таким образом, у наиболее активных эксплуатантов SSJ налет приблизился к показателям популярных западных самолетов: среднемагистральные Airbus А320 и Boeing 737–800 в среднем у российских компаний летают по 10–11 часов в сутки. Корректнее при этом сравнивать 98-местный SSJ с «одноклассниками» по вместимости: под данным “Ъ”, Embraer E170 на 78 кресел в 2022 году летал в среднем по 6,7 часа в день.

В 2019 году «Ведомости» сообщали, что Росавиация оценивает средний налет самолета в 2018 году в 109 часов в месяц, или 3,6 часа в день (рост на 9% к 2017 году). Таким образом, в 2022 году налет к 2018 году вырос на 45%. В 2018 году у семи эксплуатантов SSJ было 96 самолетов, при этом худшие результаты также демонстрировал «Аэрофлот», в чьем парке было 50 лайнеров: 3,6 часа в сутки. «Азимут», для сравнения, в 2018 году налетал 6,3 часа в сутки (по данным самой компании — 8).

Согласно отчету ОДК, наибольшие уровни ежемесячного налета в 2022 году продемонстрировали «ИрАэро» (почти 305 часов в месяц, или 10,1 часа в сутки; рост на 12,5% год к году), Red Wings (285 часов в месяц; рост на 58%, до 9,5 часа в сутки), «Азимут» (264 часа в месяц; рост на 7,5%, до 8,8 часа в сутки), а также «Якутия» (231 час в месяц; рост на 58%, до 7,7 часа в сутки).

В пресс-службе «ИрАэро» подтвердили приведенные данные, отметив, что «рассчитывают поддерживать такой налет». Там уточнили, что 304 часа в месяц рассчитаны с учетом «времени, необходимого для выполнения регламентных форм техобслуживания». С учетом «объективных простоев на ТО» среднемесячный налет в 2022 году составил 258 часов в месяц, а за пять месяцев 2023 года — 226 часов.

В Red Wings “Ъ” заявили, что среднесписочный налет на один SSJ с марта 2022 года по март 2023 года составил 300–370 часов в месяц в зависимости от сезона. Рост к аналогичному периоду предыдущего года превысил 26%, добавили там.

Глава совета директоров «Азимута» Павел Удод подтвердил “Ъ” данные по авиакомпании, уточнив, что в их случае высчитывался только фактический налет. «За весь период в течение пяти лет эта статистика неизменна: около 8 часов в сутки»,— сказал он, назвав «лукавством» учет времени регламентных работ в общей статистике налета.

«Россия» за этот период увеличила налет на двигатель на 7,3%, до 116 часов в месяц (3,8 часа в день), что меньше, чем у «Северстали» (143 часа в месяц). Еще меньше только у «Ямала» (98 часов) и «Газпром авиа» (105 часов). В «России» “Ъ” подтвердили эти цифры, указав, что «налет SSJ авиакомпании "Россия" составляет необходимые для бесперебойного выполнения производственной программы часы». Средняя продолжительность полетного цикла (время между включением и выключением двигателей) у «России» выросла примерно на 20%, почти до двух часов, что связано с увеличением дальности рейсов. В лидерах оказался Red Wings (2,77 часа, рост на 63%), «ИрАэро» (2,72 часа, рост на 29%) и «Газпром авиа» (2,39 часа). В среднем по парку полетный цикл вырос на 15%.

Суммарная наработка по парку двигателей с начала эксплуатации — 2,7 млн часов и 1,5 млн циклов «взлет—посадка». Из них 549 тыс. часов и 240 тыс. циклов пришлось на март 2022 — март 2023 года.

В пресс-службе «Иркута» сообщили, что в 2022 году налет парка самолетов SSJ-100 в летных часах увеличился на 37,5% по отношению к 2021 году. В этих данных учтен также парк госавиации: СЛО «Россия», МЧС, Росгвардии. «Количество авиационных инцидентов, вызванных конструктивно производственными недостатками, за аналогичный период снизилось на 8%»,— добавили там. В ОДК «подтвердили, что показатели налета двигателей SaM-146 находятся на высоком уровне и продолжают расти», воздержавшись от деталей.

Полеты на износ

Активная эксплуатация означает ускоренное исчерпание ресурсов самолета до капитальных ремонтов. В середине апреля Росавиация одобрила «Иркуту» главное изменение типовой конструкции SSJ-100, повысив общий назначенный ресурс самолета до 15 тыс. полетов и 25 тыс. летных часов в пределах назначенного срока службы.

В компаниях комментировать средние сроки, которые уже налетали их самолеты, не стали. В Red Wings уточнили, что при сохранении авиакомпанией намеченных планов по наработке двигателей — около 1,2 тыс. летных циклов в год — оставшегося ресурса до ремонта двигателей и замены компонентов с ограниченным сроком службы хватит примерно на четыре года. В компании уточнили, что планируют продолжать эксплуатацию текущими темпами «с незначительным снижением показателей налета в четвертом квартале 2023 года».

Близкий к «Аэрофлоту» источник “Ъ” уточнил, что в «России» не планируют «ни снижать, ни наращивать» средние показатели налета SSJ. Сейчас для этих самолетов нет маршрутной сетки, говорит источник “Ъ”, и необходимости «выставлять их все, растрачивая ресурсы, просто нет». До 2022 года считалось, что «Аэрофлот» не заинтересован в активной эксплуатации SSJ, что некоторые источники “Ъ” объясняли компенсациями, который перевозчик получал за простой самолета. Теперь собеседники “Ъ” полагают, что «экономное использование» флота позволит «России» сохранить его дольше.

Источники “Ъ” неоднократно подчеркивали, что из-за проблем с ремонтом горячей части двигателя, наиболее активно летающим на SSJ перевозчикам придется останавливать часть парка уже через год (см. “Ъ” от 5 июня). Унифицированной оценки ресурса всего парка SSJ быть не может, отмечает Павел Удод: «Каждая компания находится в уникальной позиции». Господин Удод также отметил, что ОДК активно занимается программой поддержки действующего парка SaM-146. «Азимут» ведет учет ресурсов и график будущих ремонтов двигателей, добавил он, но остановок флота не ожидает.

Рост налета опровергает опасения о непреодолимых проблемах с эксплуатацией SSJ, говорит исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Что касается исчерпания ресурса, то показатели любого нового самолета должны быть подтверждены эксплуатацией «лидерных» бортов, и на основе этой информации разработчик и авиавласти формируют решения о возможном продлении ресурса. Увеличение ресурса SSJ будет происходить пошагово до средних по отрасли показателей, полагает он. Отвечая на вопрос, имеет ли смысл продолжать активную эксплуатацию самолета, Олег Пантелеев отметил, что в условиях «зашкаливающей степени неопределенности авиакомпаниям имеет смысл жить сегодняшним днем и зарабатывать пусть даже ценой ресурса».

Айгуль Абдуллина