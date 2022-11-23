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Коммерсантъ FM
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А вместо сердца подменный мотор

В авиакомпанию впервые передадут новый SSJ со старыми двигателями

Как стало известно “Ъ”, «Азимут» в этом году впервые в истории российской авиации получит самолет SSJ c двигателями «второй категории». Агрегаты взяли из так называемого подменного пула: резерва для всех эксплуатантов «Суперджета». Передача самолета должна была состояться раньше, но в Росавиации долго выясняли, как оформить документацию. Налет на двигателях небольшой, и их установка повлияет только на сроки обслуживания и общего пользования. Но собеседники “Ъ” в других авиакомпаниях опасаются, что, учитывая дефицит двигателей в пуле, их дальнейшая установка на новые самолеты может привести к простоям действующего парка SSJ.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как выяснил “Ъ”, до конца года «Азимут» пополнит свой монофлот семнадцатым по счету новым SSJ-100, получив его от «ПСБ Лизинга», причем на самолете установлены подержанные двигатели. Как рассказал “Ъ” источник в авиапроме и подтвердили собеседники в авиакомпании и Минтрансе, двигатели взяты из так называемого подменного пула. По словам одного из источников, это единственный новый SSJ в 2022 году, поставленный с двигателями, «имеющими небольшой налет». Но в 2023 году перевозчики должны получить еще около десяти SSJ из плана 2022 года, некоторые также с двигателями из подменного пула.

“Ъ” направил запрос в «Иркут», ОДК и ОАК. «Ростех», в чей периметр входят предприятия, подтвердил, что на самолет установлены двигатели «из имеющегося наличия запасных частей». «Силовые установки находятся в великолепном состоянии, их использование никак не может сказаться на эксплуатационных характеристиках и безопасности полетов»,— подчеркнули в «Ростехе». Там добавили, что детали поставки согласованы с заказчиком, «нареканий не поступало». Глава совета директоров «Азимута» Павел Удод комментировать ситуацию не стал. В «Ростехе» не ответили на вопрос о налете двигателя, уточнив лишь, что «все двигатели, которыми комплектуются SSJ, являются проверенными и надежными».

По словам источника “Ъ”, передача самолета перевозчику была серьезно задержана из-за того, что в Росавиации долго решали, как оформлять документацию летной годности такого SSJ. В итоге в формулярах оставили указание на установку двигателей второй категории, говорит близкий к Минтрансу источник. В Росавиации, Минтрансе, а также в «ПСБ Лизинге» “Ъ” не ответили.

До конца года авиакомпании должны получить еще как минимум пять SSJ-100, один из которых — ремаркетированный — также пойдет в «Азимут». В «России», которая должна получить два новых самолета, подчеркнули, что «не рассматривают поставку от производителя самолетов SSJ с бывшими в употреблении двигателями». В Red Wings подтвердили, что ожидают два SSJ-100 в декабре 2022 года: «Это будут новые лайнеры с двигателями SaM146». «Мы также прорабатываем возможность получения воздушных судов SSJ-100 с двигателями второй категории»,— добавили в компании.

В «Ростехе» не стали говорить, сколько новых SSJ, планируемых к передаче авиакомпаниям в следующем году, будут укомплектованы подержанными двигателями. Там указали, что, после того как ЕС в феврале наложил санкции на поставщика двигателей SaM146 — PowerJet, производство новых двигателей было приостановлено: «С этого времени в производстве лайнеров используются двигатели, имевшиеся в наличии на момент введения санкций».

В 2019 году в создаваемом подменном пуле SaM146 было 17 двигателей, и перевозчики жаловались на их нехватку (для «Аэрофлота» PowerJet создала отдельный пул). По словам двух собеседников “Ъ” в отрасли, за три года двигателей в общем резерве не стало больше. По словам одного из них, еще несколько двигателей были направлены на ремонт во Францию и из-за санкций Safran (французский совладелец PowerJet) их так и не вернула. Разговоры об увеличении пула велись регулярно, но Safran не хотела инвестировать в расширение производства, объясняет один из источников “Ъ”, «поэтому запас нарастить не удалось».

В ответ на это в «Ростехе» указали, что «в настоящее время каких-либо системных проблем с эксплуатацией самолетов SSJ не отмечается». «Ситуация с запчастями напряженная, однако показатели исправности парка и готовности к вылету находятся на высоком уровне»,— заявили в госкорпорации, отметив, что в третьем квартале среднемесячный налет парка SSJ-100 вырос более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Регулярность вылетов сохраняется на уровне более 98%.

ОДК разрабатывает двигатель ПД-8, который планируется к поставкам на самолеты SSJ New уже в следующем году, напомнили в «Ростехе». При этом глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что сертификат типа на SSJ-100 с двигателем ПД-8 ожидается в конце 2023 года. «Также в стадии обсуждения вопрос о ремоторизации действующего летного парка SSJ на ПД-8»,— указали в «Ростехе».

Согласно комплексной программе развития авиаотрасли, до 2030 года в РФ должны выпустить 314 новых ПД-8, из которых 284 установят на выпущенные за тот же период 142 SSJ New. Оставшихся 30 двигателей очевидно не хватит на ремоторизацию общего флота SSJ, из которого перевозчики эксплуатируют около 140 самолетов, а также для формирования подменного пула.

При этом, по оценке одного из собеседников “Ъ”, некоторым перевозчикам в этом году удалось увеличить налет на двигателях SaM146 с 2–4 тыс. часов до капитального ремонта до 5–6 тыс. часов, а по другим данным — до 7–8 тыс. часов. Исходя из этих данных, Дмитрий Воскресенский, представитель Willis Lease Financial Company в Восточной Европе (крупнейший лизингодатель двигателей Rolls-Royce, General Electric и CFMI), отмечает, что «при хорошей нагрузке это даст 2,5–3 года работы до серьезных чеков».

Потребности в пуле на сегодня сложно предсказать, отмечает Дмитрий Воскресенский, это зависит от будущих маршрутных сеток авиакомпаний. В международной практике на дальнемагистральный флот (от трех часов среднесуточного налета) в пуле обычно приходится один подменный двигатель на семь-восемь самолетов, говорит он. Если «шаг полета» региональных компаний в среднем составляет около двух часов, им обычно требуется двигатель на пять-шесть машин: «Максимальный износ происходит во время взлетов-посадок». Однако речь о двигателях западного производства с запасом в 20 тыс. циклов. Если брать в расчет цикл SaM146, уточняет господин Воскресенский, то в пуле должно быть «уже не 30, а 60 двигателей». Сколько потребуется ПД-8 в пуле, резюмирует он, будет зависеть от практики эксплуатации.

Айгуль Абдуллина

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