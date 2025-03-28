МАК: причиной крушения SSJ 100 в 2019 году была ошибка пилота

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал ошибки пилотирования главной причиной крушения SSJ 100 в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года. Как говорится в отчете комитета, экипаж допустил ошибки на этапе выравнивания самолета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный Комитет России Фото: Следственный Комитет России

Во время посадки произошло козление — повторные неконтролируемые отделения судна от земли. Пилот попытался выровнять лайнер, однако допустил ряд ошибок, в результате чего SSJ 100 потерпел несколько «грубых посадок». После третьего такого приземления произошли разрушение крыльевых баков и разлив топлива — начался пожар. По оценке комитета, 40 из 41 погибшего в катастрофе погибли из-за «воздействия пламени».

МАК назвал способствующими факторами происшествия неэффективную программу подготовки пилотов. В частности, действия при сложной ситуации отрабатывались на RRJ-95, из-за чего пилоты не были достаточно подготовлены к подобной ситуации. Еще одной причиной была названа недостаточная психологическая подготовка экипажа. МАК рекомендовал авиационным властям внести изменения и дополнения в воздушное законодательство. Разработчику SSJ необходимо рассмотреть целесообразность изменения конструкции судна.