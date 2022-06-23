«Суперджеты» останутся при своих

По данным “Ъ”, авиакомпании, получившие субсидии от Минпромторга на лизинг SSJ, не смогут заявить налет этих судов в рамках рекордной «антисанкционной» субсидии на 100 млрд руб. Если, как предполагается предварительно, не учитываться будет налет только SSJ, просубсидированных через Минпромторг в этом году, ограничение затронет прежде всего «Россию» и Red Wings. Эксперты отмечают, что часть эксплуатантов SSJ переориентировала их на зарубежное направление и в любом случае вряд ли получила бы эту поддержку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Росавиация не будет принимать заявки на субсидии за перелеты внутри РФ на 100 млрд руб. от авиакомпаний, получивших поддержку Минпромторга по постановлению 1212 на эксплуатацию SSJ. Такое решение, принятое «во избежание рисков двойного субсидирования» расходов на лизинг, прописано в протоколе совещания с представителями авиакомпаний в Росавиации от 16 мая (есть у “Ъ”).

Чтобы попасть под условия субсидии в 100 млрд руб., авиакомпания с апреля по октябрь должна сохранить налет на уровне не менее 72% от того же периода в 2021 году за вычетом маршрутов, субсидируемых по другим программам. Участники рынка предполагали, что промышленных субсидий это не коснется. Теперь налет «Суперджетов», получивших субсидию, будут из этих показателей вычитать. В Минтрансе и Росавиации отказались от комментариев. Собеседник “Ъ” в министерстве говорит, что окончательное решение о методике вычета налета не принято: предварительно предлагается не учитывать налет только тех «Суперджетов», которые получат финансирование через Минпромторг в этом году.

Из порядка 200 самолетов SSJ 100 в коммерческой эксплуатации находится 170. Крупнейший эксплуатант — «Россия», получившая 22 июня от «Аэрофлота» 71-й по счету борт. Входящая в «Ростех» Red Wings эксплуатирует 16, «Азимут» — 15, столько же в реестре «Ямала», семь — у «ИрАэро». В «Якутии», которая летает на двух из пяти имеющихся у нее в лизинге SSJ, сообщили “Ъ”, что «безусловно, вычитание субсидированных программ влияет на уровень пассажирооборота». «Между тем "Якутия" предварительно подпадает под пределы относительно прошлого года и надеется на получение субсидии по максимально возможной сумме»,— сообщили в компании.

Если Росавиация не будет учитывать только субсидированные «Суперджеты» этого года, ограничение затронет в первую очередь «Россию» и Red Wings. Первая должна получить в 2022 году более 1,8 млрд руб. за лизинг 13 самолетов. Red Wings согласовала заявку на восемь бортов на 2,6 млрд руб. Как уточнил “Ъ” источник в правительстве, распределение средств на этот год еще не завершено: заявку на два самолета ждут от «Азимута» и «других перевозчиков». Всего в бюджете на 2022–2024 годы предусмотрено более 6,6 млрд на эти цели. Точное число «Суперджетов», уже получивших компенсацию расходов на лизинг, в Минтрансе, курировавшем программу до 2021 года, уточнить не смогли. В Минпромторге “Ъ” уточнили, что в прошлом году 2,6 млрд руб. были распределены между «Россией», «Азимутом» и Red Wings.

«Азимут» и Red Wings переориентировали свой отечественный парк на зарубежные рейсы и, соответственно, не смогут сохранить 72% пассажиропотока внутри РФ, считает аналитик по транспорту Елена Сахнова. Наиболее чувствительны нюансы методики расчета будут для «ИрАэро», у которого, помимо семи SSJ, есть Airbus A319 и Bombardier CRJ-200LR: в случае полного исключения SSJ из программы два иностранных борта не выполнят план. Похожая ситуация у «Ямала», чьи SSJ выполняют в основном внутренние рейсы. «России», полагает госпожа Сахнова, «будет непросто» выйти на 72% от уровня 2021 года, «но шансы есть».

Учитывая внушительный объем господдержки отечественной авиатехники по другим программам, решение Росавиации выглядит логично, считает старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко. «Без этого исключения эксплуатанты SSJ могли бы позволить себе летать и без пассажиров»,— отмечает он. Учитывая высокую востребованность очищенных от рисков отечественных бортов на зарубежных рейсах, полагает он, Росавиация пытается стимулировать компании «не экономить ресурсы остального авиапарка». Все усилия, по его мнению, брошены на то, чтобы «перевозчики не парковали иностранные самолеты и активнее летали на них по стране».

Айгуль Абдуллина