«Сухой» закозлил на турецком курорте

Центр по расследованию транспортной безопасности при Минтрансе Турции начал расследование инцидента, в результате которого в Анталье после грубой посадки едва не сгорел SSJ 100 авиакомпании «Азимут», на борту которого находились 95 человек. Аналогичное разбирательство проводится и в России. Пока их участники склоняются к версии, что ЧП, возможно, произошло из-за ошибок, допущенных экипажем при завершении полета в сложных метеоусловиях. Бак лайнера был пробит подкосом левой стойки шасси — к счастью, вытекший и загоревшийся керосин практически не повредил воздушное судно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран SSJ 100 едва не сгорел после грубого удара о взлетно-посадочную полосу

Фото: STRINGER / DHA (Demiroren News Agency) / AFP SSJ 100 едва не сгорел после грубого удара о взлетно-посадочную полосу

Фото: STRINGER / DHA (Demiroren News Agency) / AFP

По данным из российских и турецких источников, экипаж SSJ 100, следовавшего из Сочи, совершая в воскресенье вечером посадку в аэропорту Антальи, допустил грубый удар машины о взлетно-посадочную полосу (ВПП). По версии ОАК и «Азимута», произошло это из-за плохой погоды и так называемого сдвига ветра, в который попал самолет уже почти у самой земли. При этом в руководстве по летной эксплуатации SSJ 100 говорится, что для него существуют ограничения при взлете и посадке в виде встречного, попутного и бокового ветра скоростью 25, 5 и 15 м/с соответственно. Согласно прогнозу, скорость ветра в аэропорту турецкого курорта достигала 17 м/с, а в порывах — 27 м/с.

Как бы там ни было, но после первого касания ВПП самолет отскочил от нее, а затем, приземлившись повторно, продолжил движение, пока пилоты не активировали реверсивную работу двигателей.

Свидетелями так называемого козления лайнера стали пассажиры, сообщившие вначале о сильном ударе при посадке, а затем еще одном, но уже легком столкновении с поверхностью.

По данным источников “Ъ”, в результате этих ударов была повреждена стойка левого шасси. Разлетелся штифт, соединяющий нижний и верхний подкосы. Нижний пробил в корпусе дыру, повредив топливный бак. Из него, когда лайнер еще двигался по ВПП, начал вытекать, а затем и воспламенился керосин.

К счастью, недалеко от того места, где окончательно остановился SSJ 100, находились пожарные, которые весьма оперативно справились с огнем на полосе, не дав ему добраться до самолета.

Последний тем не менее был сильно задымлен, что привело к панике. В этой ситуации, по словам пассажиров, экипаж снова действовал не лучшим образом. Так, одну из дверей вместо стюардесс и бортпроводников, как утверждают очевидцы, открыли сами пассажиры, а по надувным трапам люди спускались с вещами, в том числе объемными сумками и рюкзаками, что категорически запрещено инструкциями.

Полоса, на которую сел SSJ 100, была закрыта около пяти часов, а взлеты и посадки осуществлялись по двум другим ВПП, в том числе так называемой военной. Никто из пассажиров и членов экипажа SSJ 100 не погиб и серьезно не пострадал. Всех их доставили в терминал аэропорта, однако резервный самолет «Азимута» прилетел в Анталью только через 12 часов. Пассажиры в разговоре с журналистами не исключили, что подадут иски к авиаперевозчику. Сама авиакомпания предложила им компенсацию в размере 100 тыс. руб.

Происшествия с самолетами SSJ 100 9 мая 2012 года предсерийный экземпляр SSJ 100–95Б (регистрационный номер 97004, 2009 года выпуска) компании «Гражданские самолеты Сухого» близ Джакарты (Индонезия) врезался в склон горы Салак в ходе демонстрационного полета. Погибли все находившиеся на борту 45 человек. Причинами крушения, согласно отчету индонезийского Национального комитета по безопасности на транспорте, стали ошибки экипажа, отсутствие у него достоверных данных о рельефе местности, а также невнимательность и перегруженность диспетчеров. 25 октября 2015 года SSJ 100–95Б (регистрационный номер XA-PBA, 2013 года выпуска) авиакомпании Interjet в ходе технической транспортировки в аэропорту Мехико (Мексика) врезался в телескопический трап. Никто не пострадал. Борт получил значительные повреждения носовой части и позже был списан. Согласно расследованию мексиканского Федерального агентства гражданской авиации, причиной аварии стало «позднее торможение после разрыва предохранителей штифтов носовой стойки шасси». 10 октября 2018 года SSJ 100–95Б (регистрационный номер RA-89011, 2012 года выпуска) авиакомпании «Якутия», летевший из Улан-Удэ в Якутск, после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). За медицинской помощью обратились четыре пассажира. Самолет получил повреждения стоек шасси и силовых элементов планера, в результате чего произошла утечка топлива без дальнейшего возгорания. Самолет был списан. Согласно выводам комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), причиной аварии стали неверные данные об обледенении ВПП, которые экипаж получил от служб аэродрома. 5 мая 2019 года SSJ 100–95Б (регистрационный номер РА-89098, 2017 года выпуска) авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Шереметьево в Мурманск, но вскоре вернулся из-за попадания молнии. При посадке лайнер ударился о ВПП, стойки шасси подломились и пробили топливный бак. Самолет сгорел, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. В июне 2023 года без окончательного заключения о причинах катастрофы от МАК городской суд подмосковных Химок приговорил к шести годам колонии-поселения пилота Дениса Евдокимова по обвинению в нарушении правил безопасности движения воздушного судна. Пилот не признал вину, утверждая, что причинами катастрофы стали конструктивные недостатки SSJ 100. 12 июля 2024 года SSJ 100–95LR (регистрационный номер РА-89049, 2014 года выпуска) авиакомпании «Газпром авиа» разбился в Подмосковье, выполняя тестовый полет после планового ремонта. Погибли все трое членов экипажа. Согласно промежуточному отчету МАК, причиной крушения мог стать сбой или неправильная установка датчика угла атаки (угла между вектором скорости самолета и плоскостью, в которой лежит крыло).

Иски могут последовать и от аэропорта. Так, например, посадка «на брюхо» Ил-86 «Аэрофлота» (пилоты просто забыли выпустить шасси, никто из пассажиров не пострадал) в аэропорту Дубая в 2001 году обошлась авиакомпании в $10 млн за 13-часовой простой полосы.

Отметим, что инцидент в Анталье, который во многом напоминает развитие катастрофы аналогичного самолета в столичном Шереметьево (тогда козление лайнера, вызванное высокой скоростью посадки, привело к пожару и гибели 41 человека), расследуют власти Турции и России. Краснодарский следственный отдел по поручению из Москвы изъял у «Азимута» документацию, связанную с рейсом RA-89085, и направил ее в Москву. В результате Западное межрегиональное следственное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), которая в худшем случае грозит виновным двухлетним сроком. Впрочем, если исходить из судебной практики, обычно такие дела заканчиваются штрафами или условными наказаниями.

Николай Сергеев