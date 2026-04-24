Минпромторг допустил сертификацию двигателя ПД-8 для SJ-100 за месяц

Авиационный двигатель ПД-8, разработанный для импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet-100, может за месяц получить сертификат типа. Такой прогноз сделал замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков на форуме «Инновации. Технологии. Производство», передает ТАСС.

В конце марта Росавиация заявляла, что двигатель для SJ-100 будет сертифицирован в апреле. В начале месяца в «Ростехе» уточняли, что ПД-8 прошел основной комплекс испытаний, а силовая установка готовится к завершению сертификации.

ПД-8 предназначен для замены французско-российских силовых установок SaM146 для пассажирских авиалайнеров SJ-100, а также для самолетов-амфибий Бе-200. «Ростех» представил двигатель в феврале прошлого года. Сертификация SJ-100 запланирована на июль.