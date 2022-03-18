«Суперджет» клеят из бумаги

47K 3 мин. ...

Минпромторг заказал подготовку и проведение испытаний самолета SSJ-New за 15 млрд руб. В «Ростехе» анонсировали, что импортозамещенная на 97% модификация, разработка которой оценивалась в 120 млрд руб., появится к 2024 году. В нынешнем техзадании не обговорены ни сроки сертификации, ни процент импортозамещения, ни точный перечень заменяемых систем. Критики проекта не ожидают появления версии самолета раньше 2025 года. Но авиавласти и разработчик самолета ОАК рассчитывают, что процесс ускорят санкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Минпромторг объявил конкурс на 15,6 млрд руб. на проведение наземных и летных испытаний максимально импортозамещенной модификации самолета SSJ-New. Завершить работы — подготовить стендовую базу, провести испытания агрегатов планера и его систем и изготовить опытные образцы — необходимо до 15 ноября 2023 года. Результатом должно стать «максимальное снижение доли импортных и соответствующее увеличение состава отечественных систем и комплектующих самолета RRJ-95». По мнению источников “Ъ”, сейчас доля импортных составляющих в SSJ составляет не менее 70%. В декабре 2020 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что импортозамещенная на 97% версия SSJ с российским двигателем ПД-8 должна появиться в 2024 году. Стоимость разработки он оценил в 120 млрд руб.

В техзадании не сформулированы конечный результат и четкие цели, отмечают собеседники в авиапроме и технические специалисты. Они связывают это «как с нежеланием исполнителей отвечать за результат, так и с тем, что он недостижим в пределах 2023 года». «Задача изготовить опытные образцы с приписками "в объеме 2023" означает, что нужно сделать хоть что-то. Например, сделают только обновленный каркас консолей крыла для подвески нового двигателя, но без самого двигателя, без самолетных систем и т. д. Поэтому не пишут, что образцы будут "летными"»,— считает один из собеседников “Ъ”.

Так, в техзадании речь идет о силовых установках на базе двигателей как ПД-8, так и французского SaM-146.

Упоминание SaM-146 — «еще одно подтверждение неготовности ПД-8», уверен один из экспертов. Эти двигатели производит PowerJet, СП «ОДК-Сатурн» и французской Safran, которое 28 февраля уведомило авиакомпании о приостановке поддержки. Глава Минпромторга Денис Мантуров 9 марта поставил задачу завершить сертификацию ПД-8 в «ближайшие 12–14 месяцев». В ОДК планировали сертифицировать их к 2023 году и серийно выпускать с 2025 года. Именно этот срок часть опрошенных “Ъ” специалистов считает «более реалистичным».

Как подчеркивает один из собеседников “Ъ”, сроки получения сертификата типа на RRJ-95NEW-100 в техзадании Минпромторга даже не обозначены, речь идет лишь о «разработке сертификационной документации». «По практике сертификации как SSJ 100, так и МС-21 среднее отставание сроков от плана превышает пять лет»,— отмечает другой источник “Ъ”. Он считает возможным завершение сертификации с французским двигателем ближе к 2025 году.

В ОАК, не уточняя сроки, назвали выводы о переносе сертификации «некорректными», поскольку «принципиальных отличий в типовой конструкции RRJ-95 и RRJ-95NEW-100 нет». «Сертификация SSJ-New идет как процедура последовательного одобрения целого ряда главных и второстепенных изменений типовой конструкции самолета RRJ-95, сертифицированного в 2011 году»,— сформулировали в пресс-службе. Источник “Ъ” в ОАК говорит, что наличие первичного сертификата и «необходимость ускорения позволяют надеяться» на завершение процедур в течение года.

Третий блок вопросов связан с отсутствием детального перечня комплектующих и систем, которые нужно заменить,— только разработка конструкторской документации дверей (сейчас изготавливаются за рубежом).

По мнению собеседника “Ъ”, в ОАК могли бы взять за основу разработки для Ту-204 и Ту-334, но элементную базу полностью не заместить. Другой источник “Ъ” отмечает, что КРЭТ впервые анонсировал разработанную им авионику для SSJ и МС-21 еще в 2015 году, но в тендере она даже не упоминается. «Сейчас проходит финальная стадия изготовления бортовых систем для комплектования первого и второго опытных самолетов. Поставка оборудования осуществляется в ранее согласованные сроки»,— рассказал “Ъ” гендиректор КРЭТ Александр Пан.

С 2020 года «Иркут» объявил более 20 тендеров на изготовление и поставку систем для SSJ-New, что позволяет очертить примерный круг потребностей. Среди них — комплекты пассажирских кресел, прототипы аварийных трапов, системы регистрации полетной информации и датчики температуры воздуха. Из общей суммы контрактов почти на 4 млрд руб. самой дорогостоящей закупкой стала разработка и поставка прототипов системы шасси за 1,1 млрд руб. Исполнитель конкурса скрыт. «Сейчас раскрытие лишних подробностей может оставить подрядчика без станков или комплектующих»,— пояснил собеседник “Ъ”, близкий к ОАК. Он добавил, что «критики в транспортном лобби сделали все, чтобы самолет на инвестиционной фазе не пользовался популярностью, а сейчас они же критикуют авиапром за то, что сделано так мало».

Айгуль Абдуллина