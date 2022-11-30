«Суперджет» просят потесниться

Как выяснил “Ъ”, в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) оценивают сценарии повышения субсидий для региональных рейсов, объем которых сейчас составляет около 21 млрд руб. в год. Катализатором стало предложение авиакомпании «Икар» (бывшая Pegas Fly) поднять ставки на 30% и отменить привилегии эксплуатантов SSJ при получении субсидий, поскольку эти самолеты сейчас активно летают за рубеж. Последняя идея вызвала разногласия среди участников рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, авиакомпания «Икар» (прежнее название Pegas Fly, связана с «Пегас Туристик» бизнесмена турецкого происхождения Рамазана Акпынара) предложила отменить преференции для эксплуатантов SSJ при получении субсидий за региональные перевозки внутри РФ «в связи с их высокой востребованностью для полетов за рубеж». Кроме того, перевозчик считает нужным повысить субсидии на 30%.

Письмо гендиректора «Икара» Петра Соловьева было направлено в АЭВТ в середине ноября (есть у “Ъ”). Глава АЭВТ Владимир Тасун подтвердил “Ъ”, что «сформирован контур предложений авиакомпаний по изменению обоих постановлений правительства» и «требуется дополнительная проработка обоснований и финансовых расчетов, которые можно будет направить на согласование в Минтранс».

«Икар» просит отменить приоритет, которым пользуются эксплуатанты отечественной техники при распределении субсидий по постановлениям №1242 (на рейсы в обход Москвы) и №215 (перелеты между европейской частью РФ и Дальним Востоком, Крымом и Калининградом). Сейчас, если на один маршрут поступают заявки от нескольких перевозчиков, Росавиация выбирает того, у кого есть отечественные самолеты.

В 2023 году 17 перевозчиков получат 9 млрд руб. субсидий за полеты по 308 направлениям в обход Москвы. В бюджете на 2024 и 2025 годы предусмотрены аналогичные суммы. По постановлению №215, которое в 2023 году не включает Крым, за перевозки между европейской частью РФ, Дальним Востоком и Калининградом авиакомпании получат 12,3 млрд руб., столько же в 2024 году и 11,8 млрд руб. в 2025 году.

«Икар» предложил увеличить «минимум на 30%» и сами субсидии, и максимальный размер допустимых тарифов, закрепленных в постановлениях. Ставки за региональные перевозки, отмечает перевозчик, не индексировались с конца 2013 года: по данным Росстата, с тех пор инфляция в сфере услуг составила 55%. Опрошенные “Ъ” авиаторы поддерживают рост субсидий. В одной из крупных компаний предложили разово индексировать их на 30% и далее ежегодно повышать на размер инфляции. В «Икаре» от комментариев отказались, в аффилированной с ним NordWind поддерживают идею коллег.

Однако мнения относительно отмены приоритета для SSJ разделились. В S7 считают правильным оценивать приоритетность, исходя из «эффективности использования бюджетных средств», не уточняя от детали. В «ИрАэро», в чьем парке семь SSJ (субсидируемые рейсы выполняют также на Airbus A319 и Ан-24/26), поддержали отмену преференций, поскольку самолеты востребованы именно на международных линиях. Изменение, полагают там, даст компаниям «больше возможностей развивать региональную сеть на других типах ВС».

Зато в Red Wings выступают против исключения приоритетности SSJ: это, «несомненно, приведет к снижению размеров субсидий, получаемых на выполнение межрегиональных рейсов российскими судами, и может привести к росту стоимости перевозок». «Этот приоритет — единственный инструмент конкурентной защиты действующих маршрутов для региональных авиакомпаний и сохранения социально ориентируемого уровня тарифов»,— заявили “Ъ” в компании. Глава совета директоров «Азимута» Павел Удод сообщил “Ъ”, что оба постановления «выверены временем и не нуждаются в корректировках».

В Минтрансе и Росавиации от комментариев отказались, в «Аэрофлоте» не ответили. Но источник “Ъ” в министерстве отметил, что рост субсидий возможен «только в случае увеличения ассигнований федерального бюджета», иначе «это приведет к сокращению числа субсидируемых маршрутов». Индексация субсидий по обеим программам «стала бы хорошей поддержкой для отрасли», но противоречит исходной цели Минтранса «раскатывать региональные рейсы до достижения стабильного пассажиропотока без субсидий», отмечает глава «Авиапорта» Олег Пантелеев. Компромиссом, по его мнению, могло бы стать повышение размера субсидии для удаленных и труднодоступных направлений, где нет альтернативного транспорта.

Айгуль Абдуллина