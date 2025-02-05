«Ростех» представит новый авиадвигатель для SJ-100

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК; входит в «Ростех») презентует двигатель ПД-8, предназначенный для пассажирского лайнера Sukhoi Superjet (SJ) 100, на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS. Она состоится 5–6 февраля в Москве, сообщила госкорпорация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ПД-8 — двухконтурный турбовентиляторный двигатель. Он создан на предприятии «ОДК-Сатурн» с применением отечественных материалов и передовых технологий, в том числе 3D-печати. В работе над силовой установкой использовали опыт создания более мощного двигателя ПД-14.

На выставке также покажут двигатели ПД-14 для среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 и ТВ7-117СТ-01 — для турбовинтового самолета Ил-114-300. Кроме того, представят двигатель ВК-1600В для вертолетов среднего класса взлетной массой 5–8 т.

«В ближайшее время ждем, что ПД-8 впервые поднимется в воздух в составе пассажирского SJ-100 для прохождения заключительного этапа — летных испытаний»,— рассказал первый замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

Sukhoi Superjet 100 производят с 2007 года, по состоянию на декабрь 2024-го выпустили 230 таких самолетов. Как сообщал «Ъ», согласно первоначальному графику, испытания ПД-8 на SJ-100 должны были начаться весной 2023 года. Однако в ходе наземных испытаний весной в горячую часть двигателя были внесены изменения, что привело к увеличению сроков. До этого SJ-100 испытывался с российско-французским двигателем SaM146.

О проблемах с российским самолетом — в материале «Ъ FM» «Неисправности повисли в воздухе».