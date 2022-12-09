«Использование SSJ 100 позволяет выдерживать конкуренцию»

Почему «Азимут» в 2022 году нарастил долю международных рейсов на порядок, как это вписывается в стратегию компании и насколько эффективным оказалось использование SSJ 100 для полетов за рубеж, “Ъ” рассказал председатель совета директоров авиакомпании Павел Удод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Удод

Фото: пресс-служба авиакомпании «Азимут» Павел Удод

Фото: пресс-служба авиакомпании «Азимут»

— Правильно ли мы понимаем, что в прошлом году международные рейсы составили около 5% пассажиропотока «Азимута», а в этом году — уже 50%? Насколько эффективным оказалось решение переориентировать флот?

— Доля пассажиропотока на международных направлениях в 2021 году составила около 5,8%, по итогам 2022 года вырастет до 50%. Авиакомпания «Азимут» развивается в рамках выбранной бизнес-модели, стратегия которой предусматривает развитие прямых маршрутов из аэропортов юга России по внутрироссийским направлениям с последующим увеличением доли международных рейсов. В 2021 году доля международных направлений составила 25%, в текущем году увеличилась до 41%.

Маршрутная сеть скорректирована в связи с закрытием двух из трех аэропортов базирования, на которые приходилось 70% объема авиаперевозок (Краснодар и Ростов-на-Дону.— “Ъ”). «Азимут» столкнулся с серьезными вызовами, связанными с необходимостью временной передислокации персонала в Минеральные Воды, а также обеспечения полетов в условиях ограничения использования воздушного пространства.

— Международные рейсы в среднем оказались рентабельнее, чем рейсы на субсидируемых региональных направлениях?

— Нет, наш опыт показал, что рентабельность на международных направлениях примерно равна эффективности полетов на субсидируемых маршрутах.

Наш профиль — авиаперевозки на юге России. В связи с тем, что эта стратегия не может быть реализована в полном объеме в текущих условиях, «Азимут» частично перевел парк на выполнение рейсов по востребованным направлениям с учетом социальной значимости, при этом мы сохранили базирование на юге: 12 из 16 воздушных судов базируются в южных аэропортах. «Азимут» создал временную базу в Сочи и усилил действующую базу в Минеральных Водах.

— Насколько сложно было SSJ 100 конкурировать по себестоимости рейса с иностранными самолетами большей вместимости? Были бы цены на перелеты за рубеж в этом году ниже, если бы вместо SSJ вы оперировали аналогичным числом собственных иностранных самолетов?

— Мы оперируем на рынках с ограниченным спросом, поэтому SSJ 100 показывает свою эффективность с точки зрения пассажировместимости. В 2022 году занятость пассажирских кресел на рейсах «Азимута» выросла до 88% с 86,9% в 2021 году. Самолет SSJ 100 эффективно реализует цели, поставленные стратегией авиакомпании «Азимут». Использование самолетов SSJ 100 является органичным и позволяет выдерживать конкуренцию.

— Планируете ли вы сохранить активное присутствие на международных воздушных линиях?

— Мы сосредоточены на развитии маршрутной сети из аэропортов юга России, это наше конкурентное преимущество. Международные маршруты «Азимута» из аэропортов юга России являются органичным продолжением стратегии развития в южных аэропортах. Как я уже сказал, экономическая эффективность на международных направлениях сравнима с рентабельностью субсидируемых направлений, поэтому целью авиакомпании «Азимут» является развитие региональных перевозок. Маршрутная сеть в 2023 году будет состоять из 84 направлений, доля внутренних направлений составит около 60%.

Интервью взяла Айгуль Абдуллина