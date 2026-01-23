«Известия»: двигатели импортозамещенного SJ-100 протестировали на птицах

Двигатели ПД-8 для импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 прошли испытания на устойчивость при столкновении со стаей птиц, сообщила Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) «Известиям».

Испытания проводились на открытом стенде «ОДК-Сатурн», где мотор обстреливали птичьими тушками, имитирующими ворон и чаек, из специальной пушки с четырьмя стволами. Двигатели работали на максимальном взлетном режиме с тягой 8 т. За одну секунду было выпущено четыре тушки.

В ОДК уточнили, что двигатель не получил повреждений и сохранил управляемость. Там отметили, что ранее двигатели ПД-8 прошли испытания по забросу воды и на отрыв лопаток вентилятора.