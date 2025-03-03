Алиханов назвал сроки первых полетов МС-21 и SJ-100

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что полеты импортозамещенных самолетов МС-21 SJ-100 ожидаются в первой половине текущего года. После этого начнутся сертификационные летные испытания, сообщил министр на заседании президиума совета законодателей РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Первые полеты полностью импортозамещенных самолетов МС-21 с двигателем ПД-14 и SJ-100 с двигателем ПД-8 планируем в течение первого полугодия»,— сказал господин Алиханов (цитата по ТАСС). Он уточнил, что сейчас в разной степени готовности в производстве находятся 13 самолетов МС-21 и 20 лайнеров SJ-100.

Двигатель ПД-14 разрабатывается специально для российского пассажирского самолета нового поколения МС-21. Для установления на самолеты партия двигателей была передана в конце февраля прошлого года. Головной разработчик изделия — «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель — «ОДК-Пермские моторы»

Двигатель ПД-8, предназначен для лайнера SJ 100 и был представлен «Ростехом» 5 февраля. Над ним работает предприятие «ОДК-Сатурн». Испытания двигателя на Sukhoi Superjet 100 должны были начаться в 2023 году, но были отложены из-за конструкционных изменений. До этого SJ-100 испытывался с российско-французским двигателем SaM146.

Подробнее об отечественном авиастроении читайте в материале «Ъ» «Двигатели не собираются в полет».