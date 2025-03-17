Sukhoi Superjet 100 примерил ПД-8

Sukhoi Superjet 100 выполнил первый полет с отечественным двигателем ПД-8. Лайнер пробыл в воздухе около 40 мин, достиг скорости 500 км/ч, высоты 3 тыс. м и приземлился в Комсомольске-на-Амуре. Полет подтвердил высокую готовность самолета, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. В апреле к тестам подключится второй борт, а осенью, как ожидают разработчики, двигатель ПД-8 получит сертификацию. Серийные поставки обновленных Superjet планируется начать в следующем году, в производственной программе до 30 машин. При этом новый двигатель, как ожидается, установят и на самолеты-амфибии Бе-200.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Успех испытаний — важный шаг не только для проекта Superjet, но и для всей отрасли, подчеркнул исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев: «Это совершенно новый двигатель, создан буквально с нуля в этом веке. И ему, конечно же, предстоит пройти довольно-таки большой объем испытаний. Когда мы говорим о двигателе ПД-8, мы подразумеваем, что основным получателем этого двигателя станет импортозамещенный Superjet 100. Планы, которые есть у Объединенной авиастроительной корпорации по выпуску самолетов SJ-100, полностью завязаны на двигатель ПД-8. Нельзя также исключить, что этот двигатель найдет применение и на других самолетах отечественного производства, поэтому рынок даже внутри России для этого двигателя достаточно большой.

Но наши Superjet 100 могут найти место и на мировом рынке, например, если мы говорим о поставках в те страны, которые находятся под европейскими и американскими санкциями. Надо напомнить, что в свое время большую заинтересованность в отечественных самолетах проявляла Республика Иран, и на фоне укрепления взаимодействия двух стран в области гражданской авиации можно ожидать, что полностью импортозамещенные МС-21 и Superjet, а соответственно, и двигатели ПД-8, могут быть востребованы в Иране».

Superjet New начали разрабатывать еще в 2018 году. Предполагалось, что к 2024-му начнется серийное производство импортозамещенного самолета, однако сроки постоянно переносились по причине необходимости дооснощения и дополнительных испытаний. Параллельно с этим была скорректирована стратегия импортозамещения для Superjet — было принято решение отказаться от полной замены зарубежных комплектующих. При этом в базовой модификации самолета использовалось около 70% иностранных деталей. И зависимость от зарубежных поставщиков сохраняется, отмечает основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia Андрей Патраков:

«Несмотря на то, что, например, двигатель ПД-14 прошел сертификацию еще в 2018 году, он до сих пор не находится в серийном производстве, чтобы можно было гарантировать, что двигатели будут поставляться на лайнеры, что будут двигатели для замены. К сожалению, в массовое производство еще у нас не вышли эти новые двигатели. И проблемы с импортозамещением тоже остаются. ПД-14 работает на импортном топливном масле, возможно, и ПД-8, потому что другого масла у нас просто сейчас нет, того, которое используется в двигателях. Там, безусловно, есть элементы унификации, но все-таки это разного уровня по тяге двигатели, и унифицировать их очень сложно».

Что касается другого импортозамещенного самолета, МС-21, то, как сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, летом начнутся сертификационные полеты лайнеров с отечественными двигателями.

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Андрей Дубков